İmamoğlu'ndan Kağıthane'ye çağrı: Salonlarda değil meydanlardayız!
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Kağıthane mitingi için yurttaşlara çağrı yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 77’ncisini düzenleyeceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi, 24 Aralık Çarşamba günü İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleştirilecek.
KAĞITHANE MİTİNGİ ERTELENMİŞTİ: MEYDANDA YAPILACAK
Miting, Kağıthane Merkez Meydanı’nda saat 19.30’da başlayacak.
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından partisinin mitingine yaptığı çağrıda yurttaşı meydanlara davet etti.
İmamoğlu şunları yazdı:
"Yarın akşam Kağıthane’deyiz. Yine bir arada, yine hukuksuzluğa karşı olacağız.
Salonlarda değil, meydanlardayız!"