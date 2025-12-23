İmamoğlu'ndan Kağıthane'ye çağrı: Salonlarda değil meydanlardayız!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 77’ncisini düzenleyeceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi, 24 Aralık Çarşamba günü İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleştirilecek.

CHP'nin Kağıthane mitingi ertelenmişti: Yeni tarihi belli oldu

KAĞITHANE MİTİNGİ ERTELENMİŞTİ: MEYDANDA YAPILACAK

Miting, Kağıthane Merkez Meydanı’nda saat 19.30’da başlayacak.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından partisinin mitingine yaptığı çağrıda yurttaşı meydanlara davet etti.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Yarın akşam Kağıthane’deyiz. Yine bir arada, yine hukuksuzluğa karşı olacağız.

Salonlarda değil, meydanlardayız!"