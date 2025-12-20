CHP'nin Kağıthane mitingi ertelenmişti: Yeni tarihi belli oldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelenen CHP'nin Kağıthane mitinginin yeni tarihi belli oldu.
Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin geçtiğimiz çarşamba günü Kağıthane'de düzenleneceği açıklanmıştı.
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ertelenen Kağıthane mitinginin yeni tarihi açıklandı.
"HEDEFİMİZ HALKIN İKTİDARIDIR"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Durbay'ın kolon kanserinden hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen Kağıthane mitinginin önümüzdeki çarşamba günü düzenleceğini belirtti.
"Hedefimiz halkın iktidarıdır!" diyen Çelik, 24 Aralık saat 19.30'da Kağıthane Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge ilişkin sosyal medya hesabından duyuru yaptı.
Çelik, yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
- "Hedefimiz halkın iktidarıdır! Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz."
