CHP'nin Kağıthane mitingi ertelenmişti: Yeni tarihi belli oldu

CHP'nin Kağıthane mitingi ertelenmişti: Yeni tarihi belli oldu
Yayınlanma:
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelenen CHP'nin Kağıthane mitinginin yeni tarihi belli oldu.

Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin geçtiğimiz çarşamba günü Kağıthane'de düzenleneceği açıklanmıştı.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ertelenen Kağıthane mitinginin yeni tarihi açıklandı.

4325af16-bd8a-4428-8ef7-ea07e1baf0fc-1.jpg

Özgür Özel'in 76'ncı adresi Edirne! "Yoksulluğu yok edeceğiz"Özgür Özel'in 76'ncı adresi Edirne! "Yoksulluğu yok edeceğiz"

"HEDEFİMİZ HALKIN İKTİDARIDIR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Durbay'ın kolon kanserinden hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen Kağıthane mitinginin önümüzdeki çarşamba günü düzenleceğini belirtti.

"Hedefimiz halkın iktidarıdır!" diyen Çelik, 24 Aralık saat 19.30'da Kağıthane Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge ilişkin sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

Çelik, yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

  • "Hedefimiz halkın iktidarıdır! Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için buluşuyoruz."

miting.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Siyaset
AKP'li vekilin hesabı kur farkına yenildi
AKP'li vekilin hesabı kur farkına yenildi
Zeydan Karalar'ın tutuklu kalmasına gerekçe gösterilen hususlar dosyada yok! Avukatları mahkemeden istedi
Zeydan Karalar'ın tutuklu kalmasına gerekçe gösterilen hususlar dosyada yok! Avukatları mahkemeden istedi