Özgür Özel'in 76'ncı adresi Edirne! "Yoksulluğu yok edeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (Cumhuriyet Halk Partisi), tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 76’ncısı bugün Edirne’de yapılıyor.

13.45 CHP EDİRNE İL BAŞKANI YÜCEL BALKANLI, İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU OKUDU

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, İmamoğlu'nun mektubunu okumadan önce yaptığı konuşmada, "Bugün burada, tarih boyunca özgürlüğün ve direncin simgesi olmuş Edirne'de, Saraçlar Caddesi'nden millet iradesine sahip çıkmak için bir aradayız. Tüm baskılara ve engellemelere aldırmadan bu alanı dolduran her bir yurttaşıma yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız!

Bugün bu meydanda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından yükselen adalet ve değişim umudu Edirne'de buluşuyor. Konuşmaya başlamadan önce yüreğimizi yakan bir acıyı paylaşmak istiyorum. Pazar günü Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız, 37 yaşında, çok çalışkan yol arkadaşımız Gülşah Durbay'ı kaybettik. Bu kayıp yalnızca Manisa'nın değil, Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin ve ülkemizin kaybıdır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, Manisa halkına ve tüm örgütümüze başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun!

Değerli Edirneliler, değerli Trakyalı hemşerilerim; bugün buradan bir selam da göndermek istiyoruz. Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımıza, yol arkadaşlarımıza; Edirne'den, Saraçlar Caddesi'nden selam olsun! Onlar yalnız değildir, milletimiz onların yanındadır.

Bizler biliyoruz ki halkın iradesini tutsak edemezsiniz, halkın seçtiğini zindanlara sığdıramazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemize adaleti de demokrasiyi de mutlaka biz getireceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mektubu bu şekilde:

"Vatanına, milletine ve iradesine sahip çıkan yürekli insanlar!

Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin başta Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Tayfun Kahraman, Osman Kavala olmak üzere verdiği hak ihlali kararları tamamen keyfi bir biçimde uygulanmıyor. İktidarın elini yargıdan tamamen çektiği, adaletin siyasi hesaplara göre şekillenmediği bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Bize yapılanları biz kimseye yapmayacağız.

Kardeşlerim; hiç kimse sizden, vatandaştan büyük değildir. Hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir. Milletimiz bu ülkenin, bu devletin tek sahibidir ve o ne derse o olur. Günü gelecek bu aziz millet sandık başına gidecek ve 'önce adalet, önce hürriyet' diyecek.

Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu."

13.30 EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI FİLİZ GENCAN KONUŞTU

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan konuşmasında bu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin yıkılmaz kalesi, özgürlüğün başkenti, benim güzel ailem, canım Edirne'm; hoş geldiniz, sefalar getirdiniz! Bugün bu alanda, Saraçlar Caddesi'nde omuz omuzayız ama biliyorum ki hepimizin kalbi biraz buruk, boynu biraz bükük. Daha beş gün önce partimizin gencecik, pırıl pırıl bir evladını, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımızı, kardeşimiz Gülşah Durbay'ı toprağa verdik. Ondan kısa bir süre önce değerli yol arkadaşımız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i sonsuzluğa uğurladık. Bu iki büyük kayıp sadece Manisa'nın değil, hepimizin, tüm Türkiye'nin ortak yangınıdır. Bugün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel aramızda. Yüreğinde yangınla ama sorumluluğunun başında; çünkü biliriz Trakya, Edirne onun evi, bu topraklar onun baba ocağıdır. Selanik'ten Üsküp'e uzanan bir göçmen çınarının evladı olarak bugün bizlerle aynı meydanda. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz, Edirne sizi bağrına basıyor; bizler bu acıyı paylaşmak, bu mücadeleyi büyütmek için buradayız. Siz bu halkın evladısınız, biz de sizin akrabalarınızız; hoş geldiniz! Kıymetli hemşerilerim; acımız büyük ama irademiz çelikten. Bugün Saraçlar Caddesi tarihe bir not daha düşüyor. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingimizin 76'ncısını düzenliyoruz. 19 Mart'tan beri şehir şehir bu mücadeleyi büyüten Genel Başkanımıza Edirne'den hep beraber haykıralım: Asla yalnız yürümeyeceksiniz!"

"SELAM OLSUN TÜRKİYE’NİN UMUDU SAYIN EKREM İMAMOĞLU’NA"

"Bu irade demir parmaklık tanımaz. Buradan Silivri zindanlarına, demokrasi tutsaklarına bin selam olsun. Bedeni hapiste ama fikri hürriyetle çarpan yol arkadaşlarımız bilsinler ki Edirne sizinle, Türkiye sizinle! Buradan hep beraber haykıralım ve selam olsun Türkiye’nin umudu, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na! Hatırlayın, 23 Mart’ta tüm Türkiye’ye demokrasi dersi verdik. Edirne, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde sandıklara sığmadı. En yüksek oyu kullanarak iradesinin arkasında durdu. O gün Edirne iradesine nasıl sahip çıktıysa, bugün de en güçlü şekilde Ekrem İmamoğlu’nun yanındadır. Bu şehrin ferasetiyle gurur duyuyorum. İnanıyorum ki Ekrem Başkanımız, tüm siyasi tutsak mevkidaşlarımız ve bürokratlarımız şu anda bizleri izliyorlar. Ben bütün yol arkadaşlarımız için Edirne’den, her zaman olduğu gibi çok güçlü bir alkış istiyorum; yanınızdayız! Sevgili Edirneliler, çok kıymetli ailem; yaklaşık iki yıl önce bu alanda, Sayın Genel Başkanımız huzurunda sizlere söz verdik. Bugün bu Serhat şehrin ilk kadın belediye başkanı olmanın onuruyla karşınızdayım. O gün 'birlikte başaracağız' dedik. Peki ne yaptık? Mali disiplin dedik, belediyemizin borç yükünü hafiflettik; bütçemizi israf etmeden, adaletli ve halkın yararına kullandık. 'İşgal altındaki alanlar halkındır' dedik; kamuya ait yerleri kurtarıp yeniden sizlere, Edirnelilere kazandırdık. 'Susuzluk kader olamaz' dedik; cesur adımlarla altyapıya girdik, köklü çözümler için süreci başlattık ve emin adımlarla ilerliyoruz. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' dedik; belediyemizin tarlalarını ektik, hasadımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaştık. Biz yüzü halka dönen, mazeret değil iş üreten bir anlayışla bu kadim şehri ayağa kaldırmaya hep beraber devam edeceğiz. Yarın 21 Aralık. Ben Sayın Genel Başkanımıza bizi bu tarihte yalnız bırakmadığı, bizlerle buluştuğu için tekrar çok teşekkür ediyorum. Yarın 21 Aralık; büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin 95. yıl dönümü. 95 yıl önce Atamızı bu topraklarda nasıl bağrımıza bastıysak, yarın da Edirne’nin dört bir yanında onun mirasına aynı aşkla, aynı bağlılıkla sarılmaya, onun yolunda yürümeye devam edeceğiz. Ve son söz; son söz benim güzel Edirneli hemşerilerim: Edirne hazır, Edirne ayakta! Edirne milletin iradesini en yüksek sesle haykırıyor. Yaşasın Edirne, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Ben sizleri saygıyla selamlamadan önce; bu güçlü belediye başkanlarım için, ilçe ve belde belediye başkanlarım için çok güçlü bir alkış istiyorum. Bugün burada bizleri kırmayıp yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, misafir belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Saygıyla, sevgiyle sizleri selamlıyorum. Sağ olun, var olun!"

Halk TV Muhabiri Gmaze Altunay, Saraçlar Caddesi'ndeki mitinge yoğun katılım olduğunu bildirdi. Altunay, 7'den 70'e herkesin alanı tıklım tıklım doldurduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu yok edeceğiz. Güvencesizliğe, haksızlığa, eşitsizliğe son vereceğiz. Bu ülkede kimseyi bir avuç insanın hesabına terk etmeyeceğiz. 76’ncı eylemimizde, Edirne’den iktidar yürüyüşümüzü büyütüyoruz"

Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel: Yoksulluğu yok edeceğiz