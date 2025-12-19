Özgür Özel: Yoksulluğu yok edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 76'ıncısı Edirne'de düzenlenecek.

Saat 13.30'da Saraçlar Caddesi üzerinde düzenlenecek miting öncesinde CHP Lideri Özgür Özel de sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrıda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN EDİRNE ÇAĞRISI

Yaptığı paylaşımda daha önceki mitinglerde kullandığı "Yoksullu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu yöneteceğiz" ifadelerine yer veren ana muhalefet lideri Özgür Özel, "Güvencesizliğe, haksızlığa, eşitsizliğe son vereceğiz. Bu ülkede kimseyi bir avuç insanın hesabına terk etmeyeceğiz. 76’ncı eylemimizde, Edirne’den iktidar yürüyüşümüzü büyütüyoruz" dedi.