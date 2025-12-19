İmamoğlu'ndan yeni adrese davet: Sizlerle olacağım
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yarın düzenlenecek Edirne mitingine yurttaşları davet etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcığınca başlatılan soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri hız kesmeden devam ediyor.
Bu güne kadar 75 kez düzenlenen mitinglerin 76'ıncısı yarın (20 Aralık Cumartesi) Edirne'de düzenelencek.
CHP'nin yeni miting adresi ile tarihi belli oldu!
İMAMOĞLU'NDAN YURTTAŞLARA EDİRNE ÇAĞRISI
Saat 13.30'de Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirlecek miting için İmamoğlu yurttaşlara davette bulundu.
"Bu ülkenin umudu 86 milyon insanı" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Hesabı'ndan yaptığı çağrıda şunlara yer verdi:
- "Edirne’de buluşuyoruz. Ben de ekran başında sizlerle olacağım. Hepinizi çok seviyorum."