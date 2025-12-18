CHP'nin yeni miting adresi ile tarihi belli oldu!

CHP'nin yeni miting adresi ile tarihi belli oldu!
Yayınlanma:
CHP'nin, 19 Mart operasyonlarının ardından her hafta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 76'ncısının yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ve özellikle İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihi itibarıyla başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

CHP'nin 17 Aralık Kağıthane mitingi iptal edildiCHP'nin 17 Aralık Kağıthane mitingi iptal edildi

KAĞITHANE MİTİNGİ İPTAL OLMUŞTU

CHP'nin 75'inci mitingi, 13 Aralık Cumartesi günü Kayseri'de düzenlenmişti.

Her hafta Çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 76'ncısı ise, 10 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de Kağıthane'de gerçekleştirilecekti.

Ancak Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, 14 Aralık Pazar günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiş olması nedeniyle söz konusu miting iptal edilmişti.

YENİ ADRES EDİRNE

CHP'nin resmi X hesabından yeni miting adresi ile tarihi paylaşıldı. Yeni miting, Edirne'de 20 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da gerçekleştirilecek.

CHP'den yapılan paylaşım şöyle:

"Cumartesi günü millet iradesinin sesi; serhat şehri, Avrupa’ya açılan kapımız Edirne’den yükselecek.

Adalete de özgürlüğe de demokrasiye de yine milletimizle meydanlarda sahip çıkacağız!

Sonuna kadar mücadele edecek, halkın iktidarı kuracak, herkesin yüzünü güldüreceğiz!

20 Aralık Cumartesi

13.30

Saraçlar Caddesi"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Türkiye
Mobilya imalathanesinde korkunç yangın!
Mobilya imalathanesinde korkunç yangın!
10 gündür aranıyordu! Engelli kadından iyi haber geldi
10 gündür aranıyordu! Engelli kadından iyi haber geldi