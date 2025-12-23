Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılı itibarıyla köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılacak artış oranını resmen duyurdu. Yeniden Değerleme Oranı baz alınarak belirlenen yeni tarifeyle, karayolu ulaşım maliyetleri Ocak ayı itibarıyla güncellenecek.

"YÜZDE 25,49 ORANINDA ZAMLANACAK"

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde bulunan köprü ve otoyollardaki fiyat artışının yasal bir zorunluluk olan Yeniden Değerleme Oranı’na göre şekillendiğini belirtti. Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yeniden değerleme oranında artacak. Yeni yılda köprü ve otoyol ücreti yüzde 25,49 oranında zamlanacak." dedi.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İÇİN DE ORAN VERDİ

Bakan Uraloğlu, kamu özel işbirliği modeli ile yapılan köprü ve otoyollara gelecek zamla ilgili de "Yap işlet devret modeli ile yapılan otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir? Ona bakacağız, bazen %10 belki bir düzenleme yapıyor olabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde. Bir de enflasyon ne oldu? Mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır? Bunları dikkate alarak bir düzenleme yapalım diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.