Konutta talep değişti: Nedeni deprem!

Türkiye'deki gayrimenkul sektörü, 2025 yılında arz ve talep dengeleriyle yeniden şekilleniyor. Vatandaşları eski yapılarını elden çıkarıp sıfır dairelere yönelten temel etkenler arasında, deprem felaketinin yarattığı korku ve yeni projelerin sunduğu yüksek kazanç potansiyeli başı çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı güncel veriler, satışların yılın ilk on aylık diliminde rekor kırdığını belgeliyor.

REKOR SATIŞ RAKAMLARI

Ekim ayında ülke genelinde el değiştiren konut sayısı 164 bin 306'ya ulaşarak 2025'in zirvesini gördü. Ocak ve Ekim aylarını kapsayan süreçte ise toplam satışlar, geçen yıla kıyasla yüzde 16,2'lik bir artışla 1 milyon 293 bin 33 adede yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en iyi 10 aylık performansı olarak kayıtlara geçti. Sektörün önde gelenleri, yıl sonunda 1,5 milyon barajının aşılacağı konusunda hemfikir.

Ekim ayında satılan sıfır konut sayısı 54 bin 866 olurken, bu veri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9'luk bir düşüşe işaret etti. Birinci el satışların toplam pastadaki payı ise yüzde 33,4 olarak belirlendi.

ESKİYİ SAT YENİYİ AL DÖNEMİ

Piyasada ikinci el konutlarda görülen hareketliliğin ana kaynağının, mevcut evini satıp üzerine kredi ekleyerek daha güvenli yapılara geçmek isteyenler olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri, bilhassa metropollerde deprem korkusunun satın alma tercihlerini kökten değiştirdiğini vurguluyor.

Uzmanlar, "Son yaşanan sarsıntılar halkta haklı bir endişe yarattı. İnsanlar riskli yapılarını satıp, yeni deprem yönetmeliğine uygun projelere geçiş yapıyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

YÜKSEK PRİM BEKLENTİSİ TALEBİ KÖRÜKLÜYOR

Sıfır konutlara olan ilginin bir diğer itici gücü de yüksek değer artışı beklentisi. Enerji verimliliği yüksek, sosyal donatıları zengin ve modern inşaat teknikleriyle üretilen projeler, hem yatırımcılar hem de oturum amaçlı alıcılar için cazibe merkezi haline geliyor. İkinci el piyasasındaki hareketliliğin nihai hedefinin aslında "yeni konuta geçiş" olduğu, bu durumun da fiyatlardan arz-talep dengesine kadar piyasayı domine ettiği ifade ediliyor.

İSTANBUL'DA MERKEZDEN ÇEPERE GÖÇ

Gayrimenkul tercihlerindeki bu değişim en net İstanbul'da hissediliyor. Şişli, Beşiktaş ve Ortaköy gibi eski yapı stokunun yoğun olduğu merkezi ilçelerde ikamet edenlerin, 30-40 yıllık dairelerini satarak Başakşehir, Beylikdüzü ve Bahçeşehir gibi daha yeni yerleşim bölgelerine yöneldiği gözlemleniyor.

Bu yönelimin ardında sadece fiyat avantajı değil, deprem bilincinin de yattığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, İstanbulluların artık muhitten önce yapının teknik kalitesi, deprem dayanıklılığı ve güvenlik standartlarına odaklandığını vurguluyor.

YIL SONUNDA YENİ REKOR BEKLENİYOR

İlk 10 ayda yakalanan bu ivme, 2025'in konut sektörü adına tarihi bir yıl olacağını müjdeliyor. Kentsel dönüşümdeki hızlanma, kredi koşullarındaki normalleşme beklentisi ve ekonomik dengelerdeki değişimle birlikte yıl sonu için öngörülen 1,5 milyonluk satış eşiğinin aşılması ihtimali güçlendi.

Öte yandan ipotekli satışların Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı görüldü. İl bazında bakıldığında Ekim ayında 26 bin 305 satışla İstanbul zirvede yer alırken, onu 14 bin 681 satışla Ankara ve 8 bin 678 satışla İzmir takip etti.