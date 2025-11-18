Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu

Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Yayınlanma:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Konut Fiyat Endeksi’ne göre, konut fiyatları ekim ayında aylık yüzde 1,6 artarken reel bazda yüzde 1 geriledi. Yıllık artış ise yüzde 31,6’ya düşerken en hızlı yükseliş Ankara’da kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini gösteren endeks, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 198,8 seviyesine yükseldi. Yıllık artış ise yüzde 31,6 olarak gerçekleşti. Ancak aynı dönemde reel konut fiyatlarında yüzde 1 oranında gerileme kaydedildi. Böylece konut piyasasında son aylarda gözlenen yavaşlama eğilimi ekim ayında da devam etmiş oldu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR NE DURUMDA?

Büyükşehirler arasında fiyat artışlarının en fazla İstanbul’da gerçekleştiği görüldü. İstanbul’da konut fiyatları ekim ayında yüzde 2,7 oranında yükseldi. Ankara’da artış yüzde 1, İzmir’de ise yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda bakıldığında ise tablo farklılaştı. Ankara konut fiyatlarındaki yüzde 38,4’lük artışla ülke genelinde en hızlı yükselişin yaşandığı il oldu. İstanbul’da yıllık artış yüzde 32,4 olarak belirlenirken İzmir’de bu oran yüzde 30,7 seviyesinde kaldı.

EN DÜŞÜK ARTIŞ ORANI BU İLLERDE

Bölgesel dağılıma bakıldığında Ankara’nın yine en yüksek yıllık artışa sahip bölge olduğu, buna karşılık Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan bölgenin yüzde 23,1 ile en düşük artış oranının görüldüğü yer olduğu kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

