Depremler konut fiyatlarını nasıl etkiledi?

Marmara Bölgesi bu yıl depremlerle en çok sarsılan bölge olurken, konut fiyatları artışını sürdürdü. Türkiye genelinde 2025’in ilk dokuz ayında 5 ve üzeri büyüklükte altı deprem yaşanırken, bunların beşi Marmara ve çevresinde meydana geldi. Uzmanlara göre bölgenin yüksek ekonomik potansiyeli, yeni ve güvenli konut stokundaki artış sayesinde fiyatlar üzerinde olumsuz bir etki oluşmadı.

BU YILIN EN BÜYÜK SARSINTILARI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Manisa, İzmir ve Kütahya dahil olmak üzere geniş bir alanda hissedildi. Bu sarsıntı, Marmara’da son aylarda art arda yaşanan depremleri yeniden gündeme taşıdı.

Marmara'da 7.4'lük deprem senaryosu: Olası hasarın boyutu dudak uçuklattı

2025 yılında Türkiye’de 5,0 ve üzeri şiddette meydana gelen depremlerden öne çıkanlar şöyle:

27 Ekim – Balıkesir/Sındırgı: 6,1

2 Ekim – Tekirdağ/Marmara Ereğlisi: 5,3

28 Eylül – Kütahya/Simav: 5,3

10 Ağustos – Balıkesir/Sındırgı: 6,0

3 Haziran – Muğla/Marmaris: 5,8

23 Nisan – İstanbul/Silivri: 6,2

MARMARA’DA FİYATLAR TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Kentsel dönüşüm ihtiyacının en yoğun hissedildiği Marmara Bölgesi, konut piyasasında da en hareketli bölge konumunda. Türkiye Gazetesi'nin TÜRKGES verilerinden derlediği haberine göre, 2025’in üçüncü çeyrek sonunda Marmara illerinde metrekare fiyatları ve yıllık artış oranları şöyle gerçekleşti:

İstanbul: 68.763 TL – %26,06

Kocaeli: 36.384 TL – %28,40

Çanakkale: 44.605 TL – %32,42

Tekirdağ: 35.542 TL – %27,13

Kırklareli: 35.492 TL – %26,62

Sakarya: 34.594 TL – %25,66

Bursa: 34.456 TL – %24,35

Balıkesir: 41.041 TL – %24,45

Edirne: 39.644 TL – %24,60

Yalova: 35.417 TL – %22,34

Bilecik: 28.899 TL – %24,45

RAKAMLAR NE ANLATIYOR?

Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde yılın ilk dokuz ayında konut fiyatları %23,5 arttı. Marmara’daki şehirlerin tamamı bu ortalamanın üzerinde bir performans sergiledi. Ancak, %25,43’lük dokuz aylık enflasyon dikkate alındığında; Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Edirne’de konut fiyatları reel olarak hafif geriledi.

“DEPREMLER FİYATLARI GERİLETMEDİ”

Marmara Bölgesi’nin ekonomik cazibesi ve yeni yapı stokunun artması, konut fiyatlarının depremlerden olumsuz etkilenmesini önledi.

Bölgede güvenli konutlara yönelim artarken, genç yapı ve yatay mimari tercihleri öne çıkıyor. Ancak depremler, konut fiyatlarını aşağı çekmek yerine yapı kalitesine olan talebi artırıyor.