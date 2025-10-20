Marmara'da 7.4'lük deprem senaryosu: Olası hasarın boyutu dudak uçuklattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Türk Reasürans’ın teknoloji iştiraki T-Rupt Teknoloji tarafından gerçekleştirilen deprem modellemesinde, Marmara Denizi için 7.1 ila 7.4 büyüklüğünde dört farklı senaryo oluşturuldu.

Modelleme kapsamında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Edirne illerinde sanayi, ticari işletme ve konutlarda oluşabilecek hasar düzeyi hesaplandı.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VERDİĞİ TOPLAM TEMİNAT 11,5 TRİLYON TL

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre, T-Rupt Modelleme ve Veri Analitiği Grup Müdürü Prof. Dr. Sinan Akkar, çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre Marmara bölgesinde sigorta şirketlerinin verdiği toplam teminat 11,5 trilyon TL.

Modelleme sonuçlarına göre, olası bir 7.1–7.4 büyüklüğündeki depremde sigortalı hasarın 380 ila 500 milyar TL arasında değişeceği öngörülüyor. Bu rakam, 2024 sonu kuruyla yaklaşık 14 milyar dolar, bugünkü kurlarla ise 21 milyar dolar seviyesinde olacak.

Bu hesaplamalara Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) dahil edilmedi. DASK’ın yalnızca İstanbul’da ödeyeceği hasarın, Kahramanmaraş depremlerinde yapılan ödemenin üç katına çıkabileceği tahmin ediliyor.

6 ŞUBAT DEPREMİNİN 4 KATI OLABİLİR!

6 Şubat depremlerinde sigortacılar, DASK dahil toplam 115 milyar TL hasar ödemesi yapmıştı. Olası bir Marmara depreminde bu miktarın dört katına kadar çıkabileceği belirtiliyor.