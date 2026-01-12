Kabak satan yaşlı kadına zabıtanın müdahalesi tepki çekti: Arkalarından bakakaldı

İstanbul Bahçelievler’de zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik gerçekleştirdiği denetim, tartışmalı görüntülere sahne oldu. Kaldırım kenarında bir palet üzerinde bal kabağı satan yaşlı bir kadına müdahale eden ekiplerin tavrı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayın geçtiğimiz ay yaşandığı belirlenirken sosyal medyada yayılan görüntüler, belediye ekiplerinin tavrı nedeniyle kamuoyunda büyük tepki topladı.

ARKALARINDAN BAKAKALDI

Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri kaldırım işgali ve izinsiz satış gerekçesiyle yaptığı denetimde yaşlı bir kadının bulunduğu noktaya geldi. Ekipler, balkabağı satan kadının ürünlerine ve tezgah olarak kullandığı paleti alarak kamyonete yükledi.

O anları bir zabıta telefonla kayda aldı. Bir zabıta kamyonun kasasını açtı. İki zabıta ise üzeri dolu paleti alarak yükleme yaptı. Zabıta hızla bölgeden uzaklaşırken bir kişi yaşananları kayda aldı.

Elinde ve yer iki poşek balkabağıyla zabıtanın ardından bakakalan kadının görüntüleri sosyal medyada dolaşıma girdi. Yaşlı kadının müdahale sırasındaki çaresizliği vatandaşların vicdanını sızlatırken belediyeye tepkiler çığ gibi büyüdü.

KABAK SATAN YAŞLI KADINA ZABITANIN MÜDAHALESİ TEPKİ ÇEKTİ

Yaptığı denetimlerdeki tavrı ile sosyal medyada viral olan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan zabıta ekiplerinin uygulamasına yönelik henüz bir açıklama yapılmazken vatandaşların yaptığı eleştirilerde şu ifadeler yer aldı:

“Gücünüz garibana mı yetiyor”

“Gücünüz yaşlı kadına mı yetiyor?”

“Yazıklar olsun işiniz gücünüz garibanla uğraşmak sıkıysa vergi kaçıranların kapısına dayanın”

“Bu kadını açlığa mahkum edenler suçlu”

"Helalinden para kazanmaya çalışıyor gücünüz garibana mı yetiyor?”

"Ülkeyi kurtardılar sanırsın!"

Öte yandan bazı kullanıcılar da zabıta ekiplerinin yasal mevzuatı uyguladığını, kaldırım işgallerini engellenmenin belediyenin görevi olduğunu söylerken sorunun sistemden kaynaklı olduğunu söylemesi dikkat çekti.