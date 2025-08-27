Ünlü fenomen AKP'li başkanın parodisini yaptı: Sosyal medya bu göndermeleri konuşuyor

AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kamera ve mikronunu yanına alarak pazara gitmiş bir pazarcıyı, domatesin alış-satış fiyatı üzerinden azarlamıştı.

Bahadır'ın "20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?" diyerek artan maliyeti pazarcıya yüklemeye çalıştığı sözleri tepki çekmişti.

ÜNLÜ FENOMEN AKP'Lİ BAŞKANIN PARODİSİNİ YAPTI

36 bin TL'lik ayakkabısıyla pazara gidip fiyatlar için esnafı azarlayan, Türkiye'de hizmet veren zincir marketlerin kötü çalışma şartları nedeniyle çok sayıda işçinin zor anlar yaşadığı ve yorgunluktan bayıldığı görüntüler gündemdeyken binlerce ürünün bulunduğu zincir markette çalışan personele çayın 'alış fiyatı'nı soran AKP'li Hakan Bahadır'ın videoları tepki çekmeyi sürdürüyor.

Sosyal medya fenomeni Özkan Sağın da AKP'li Bahadır'ın o videolarına tepkisiz kalamazken Bahadır'ı tiye aldığı video ile sosyal medyada gündem oldu. İhaleler ve başkanın bindiği arabanın fiyatı üzerinden Bahadır'a gönderme yapan Özkan Sağın binlerce beğeni alırken paylaşımın altındaki yorumlar dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA BU GÖNDERMELERİ KONUŞUYOR

"Halktan kopuk başkan esnaf ziyareti yapıyor" başlıklı videosunda belediye ihaleleri ve başkanın bindiği arabanın fiyatı üzerinden gönderme yapan Özkan Sağın'ın parodisindeki diyaloglar şu şekilde:

Ö.S: Bu bu ne reis'im bu ne? Barbun, ya. Barbunya mı? Bunun ben alış faturasını görebilir miyim?

Barbunyayı kaldır buraya ejder meyvesi koy.

Ö.S.: Bak pazarın geldiği hâle bak. Yeni sezon Fenerbahçe forması yok bak. Olmaz. Olmaz. Bun, bu çakma şeyleri niye satıyorsunuz siz? Orijinal satsanıza ya. Kaça alıyorsun bunu?

Pazarcı: Bilmiyorum.

Ö:S:: Bilmiyor musun? Bilmediğin şeyi satamazsın burada. Yasak. Kaldırın bunu. Pazarda çakma olmaz. Sen bunları at çöpe bunları. Sen bunların orijinalini getir tamam mı? Aa bak. Bu kepçeler güzelmiş. Bizim inşaatlardaki kepçelere benziyorlar. Bunlar ne kadar bu?

Pazarcı: 500 lira başkanım.

Ö.S.: Aa çokmuş 500 ya.

Pazarcı: Başkanım geçen bir ihale yaptınız 500 milyon dolar.

Ö.S.: Sen nerden biliyorsun? SBD'si var mı bunun?

Pazarcı: SBD'si yok başkanım.

Ö.S.: Yok mu? Kaldır burayı. Topla, topla burayı. Kaldır. Topla burayı.

Ö.S.: Ha kardeşim sen kaça alıyorsun bunu? Ne bu?

Pazarcı: Tişört başkanım.

Ö.S.: Kaça alıyorsun?

Pazarcı: 100 liraya alıyorum başkanım.

Ö.S.: Kaça satıyorsun?

Pazarcı: 200 liraya.

Ö.S.: Aa olmaz böyle ama iki katına satıyorsun.

Pazarcı: Başkanım bir milyonluk arabaya da iki milyon para veriyoruz ama.

Ö.S.: Kes burayı kes. Ahmet bak bunların arkasına Kurtlar Vadisi müziği koy tamam mı? Ben böyle ağır ağır falan yürüyorum bunu...