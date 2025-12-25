Bodrum'u sağanak vurdu: Caddeler göle döndü evleri su bastı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, Çırkan Mahallesi’nde iki katlı bir evin istinat duvarı çöktü.

EKİPLER SEFERBER OLDU: 9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bildirimle itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik amacıyla dört hanede yaşayan 9 kişi tahliye edildi. Ayağında alçı bulunan bir vatandaş ekiplerce dikkatle evden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. ​​​​​​​



Aşırı yağış, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Atatürk Bulvarı-Gümbet Kavşağı yönünde ulaşımı durma noktasına getirdi. Yolun bazı kesimleri geçici olarak trafiğe kapatılırken, su birikintileri içinde kalan araçlar ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri biriken suları tahliye etmek için çalışma yaptı. ​​​​​​​

EVLERİ SU BASTI

İlçenin çeşitli noktalarında ev ve iş yerlerini su bastı; vatandaşlar kendi imkânlarıyla suyu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bazı bahçeler de tamamen sular altında kaldı. Polis ekipleri ana arterlerde devriye gezerek olası risklere karşı önlem aldı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Konacık ve Gümbet’te yükselen dere suları Bitez Mahallesi’nden denize ulaşırken, taşkınlar çevredeki sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Sağanağın ilçede aralıklarla etkisini sürdürdüğü ifade edildi.