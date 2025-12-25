Evde arama yapan polis tacizden tutuklandı!

Ankara’nın Gazi Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki A.A. isimli kadın, annesinin teyzesine gitmesi nedeniyle 8 Aralık günü evde yalnız kaldı. Odasında yüksek sesle müzik dinleyen kadını, komşusu polis ekiplerine şikayet etti.

“UYUŞTURUCU İHBARI VAR” DİYEREK İÇERİ GİRDİ!

Kadının evinin kapısı, saat 02.30’da çalınırken kapı deliğinden baktığında resmi kıyafetli iki polisin olduğunu gören kadın kapıyı açtı. Polislerden biri, “Uyuşturucu ihbarı var” diyerek eve girmek istedi.

Kadın, “Resmi kıyafetli oldukları” için polislere kimlik sormadığını ve eve girmelerine izin verdiğini ifade etti. Polislerden biri, eve girdikten üç dakika sonra evden ayrıldı. Ekip arabasına bindiği kaydedilen polis, kendi iddiasına göre karakola dönerken evde kalan polis ise kadından odasını göstermesini talep etti. Kadın, “Uyuşturucu madde arayacağını” ifade eden polise odasını gösterdi.

“1 SAAT BOYUNCA TACİZ ETTİ” İDDİASI!

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, kadının emniyette ve mahkemede verdiği ifadede, odasına giren polisin kapıyı kapatarak kadının göğsüne ve kalçalarına dokunduğunu ileri sürdü. Kadın, korktuğu için ses çıkaramadığını ve elle tacizin 15 dakika boyunca devam ettiği söylerken A.A. isimli kadın, H.K. isimli polis memurunun cinsel organını çıkararak “Buna dokun” dediğini de ifadesinde belirtti.

A.A. verdiği ifadesinde, tacizin bir saat boyunca devam ettiğini, ilk 15 dakikanın ardından geçen 45 dakika boyunca yaşananları hatırlamadığını belirterek kendisine bir madde verilmiş olma ihtimalini dile getirdi. Kendisine geldiğinde üzerinde yalnızca iç çamaşırları olduğunu söyleyen kadın, bulduğu bir anlık boşlukta kendisini evin dışına attığını kaydetti.

KOMŞUSUNA SIĞINDI!

Bağırarak komşularının kapılarını çalan kadını, N.Y. isimli komşusunu kapıyı açarak içeri aldı. Kadın, komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen polislere yaşadıklarını anlatırken karakola giderek kendisini taciz eden ve “Tecavüze yeltendiğini” söylediği polis memuru H.K. ve kapısına gelen diğer polis memuru A.K.’den şikâyetçi oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ!

H.K. ile birlikte polis memuru A.K, Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarıldı. A.K, kadına yönelik herhangi bir cinsel taciz teşebbüsünde bulunmadığını ve konutta çok kısa süre kaldığını söyleyerek serbest bırakılmayı talep etti.

H.K. ise 15 yıldır polislik yaptığını ifade etti ve “Bir yıl önce eşimden boşandım. Çocuklarım var. Annem babamla yaşıyorum, hastalar ve onlara bakmak zorundayım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum” sözlerini sarf etti.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI!

Mahkeme, A.K’nin, “Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol" şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verirken H.K. hakkında ise “Atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu” gerekçesiyle “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Kamu görevini kullanarak basit cinsel saldırı” suçlarından ayı ayrı tutuklama kararı verildi.