Son Dakika | Meclis'te stajyer öğrencilere taciz skandalında 5 kişiye dava açıldı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
TBMM'de stajyer öğrencilere taciz skandalı soruşturması tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 sanık hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğu cinsel istismarı" suçlarından dava açtı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yemekhanesinde stajyer öğrencilere taciz skandalı, gündeme bomba gibi oturmuştu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Türkiye'nin günlerce konuştuğu skandal, 16 yaşındaki bir öğrencinin kendisine gönderilen mesajı yetkililere göstermesiyle açığa çıkarken, öğrencilerden birinin babasının konuyu savcılığa taşıdığı öğrenilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 personel hakkında tutuklama, 1 personel hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

DAVA AÇILDI

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, TBMM'de staj yapan öğrencilere yönelik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen adli süreç tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayarak 5 şüpheli hakkında dava açtı. İddianamede, sanıkların çocuklara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı suç işledikleri iddiası yer aldı.

4 GENÇ MAĞDUR

Hazırlanan iddianamede 4 stajyer öğrenci mağdur olarak yer aldı. Savcılık, sanıkların eylemlerinin birden fazla mağdura karşı ve farklı zamanlarda gerçekleştiğini belirterek suç vasfının ağırlaştırılmasını talep etti.

16,5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Başsavcılık, sanıklar hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ile "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğu cinsel istismarı" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Dosya, önümüzdeki günlerde ilgili ağır ceza mahkemesinde görülecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

