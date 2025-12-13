Son Dakika | Meclis'teki taciz skandalında 3 şüpheli tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında, stajyer kızları taciz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan aşçılardan 3'ü tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Meclis'teki çocuk istismarı 7 sene önce ortaya çıkmış! İşte CHP'nin reddedilen önergesi

Meclis'te stajyerlik yaptığı dönemde Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden D.K.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada dün H.İ.G. tutuklandı.

4 MECLİS ÇALIŞANI DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında inceleme başlatıldığı belirtilmişti. 4 Meclis çalışanının daha gözaltına alındığı öğrenildi.

3'Ü TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; polisteki işlemlerinin ardından Ankara 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden R.Ç. hakkında adli kontrol, D.U., R.S. ve İ.B. hakkında ise 'cinsel taciz' suçundan tutuklama kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının, Meclis personeli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Skandal, 16 yaşındaki bir öğrencinin kendisine gönderilen mesajı yetkililere göstermesiyle açığa çıkarken, öğrencilerden birinin babasının konuyu savcılığa taşıdığı öğrenilmişti.