Tutuklu avukat Pehlivan'dan yargıya Anayasa hatırlatması: Somut gerekçe sunmak zorundasınız

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün 106 sanığın tutukluluk durumunu yeniden değerlendirecek. Kritik karar öncesinde CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi gibi tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan, yargılamadaki usul hatalarını sosyal medya hesabından duyurdu. Pehlivan, mahkemenin en son 12 Aralık’ta verdiği kararı hatırlatarak, 106 kişinin tutukluluğunun devamına "tek bir cümle ve tek bir gerekçeyle" hükmedilmesini eleştirdi.

"RAPOR YOK AMA VARMIŞ GİBİ TUTUKLULAR"

Pehlivan, dosyada farklı suçlamalar, farklı olaylar ve farklı kişiler olmasına rağmen herkesin aynı "gerekçesizlikle" cezaevinde tutulduğunu vurguladı. Pehlivan'ın açıklamasına göre mahkeme tutanaklarında vahim çelişkiler yer alıyor. Buna göre; hakkında bilirkişi raporu olmayan kişiler "bilirkişi raporu var" denilerek, HTS kaydı olmayan kişiler ise "HTS kaydı var" denilerek tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Avukat Pehlivan, onlarca insanın bu basmakalıp ifadelerle özgürlüğünden mahrum bırakıldığını ifade etti.

"GEREKÇE LÜTUF DEĞİL ANAYASAL HAKTIR"

Mahkemenin bugün vereceği karar öncesinde yargıçlara anayasal sorumluluklarını hatırlatan Pehlivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Farklı suçlamalar, farklı olaylar ve farklı insanlar olmasına rağmen 106 kişi aynı 'gerekçesizlikle' tutuklu. Özgürlüğünden mahrum bırakılan her insan hakkında somut ve şahsileştirilmiş bir gerekçe ortaya koymak zorundasınız. Gerekçe lütuf değil, Anayasal bir haktır."