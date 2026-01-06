İmamoğlu'ndan avukatı Pehlivan'ın annesine mektup: Annelerin duaları, milletimizin vicdanı kazanacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalarda 23 Mart 2025'te tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da aynı soruşturma kapsamına tutuklanmıştı.

İBB'ye yönelik hazırlanan iddianamede ise Mehmet Pehlivan'a yönelik garip bir suçlama yöneltilmişti.

İddianamede Mehmet Pehlivan hakkında "Müvekkili olan şüphelinin lehine en iyi savunmayı yapmak, sanığın lehine olan delillerin toplanmasına yardımcı olmak" ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU'NDAN PEHLİVAN'IN ANNESİNE MEKTUP

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın annesine kendi el yazısı ile bir mektup yazdı. İmamoğlu'nun 'kader birliği yapıyoruz' dediği mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Pırlanta gibi oğlun, benim sevgili kardeşim ve avukatım olan Mehmet'le kader birliği yapıyorum. Senin de evladını hasretle beklediğini biliyorum. Adalet ve özgürlük mücadelesi verirken bütün ailelere yaşatılan zalimliğe ve işkenceyi yapan bir avuç muhterise karşı senin gibi annelerin, ailelerin duaları, milletimizin vicdanı kazanacak. Bizler aileler olarak birbirimize emanetiz. Mehmet kardeşim her birimiz birbirimize emanetiz. Seni, bütün aileyi hasretle kucaklıyorum."