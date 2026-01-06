İmamoğlu'ndan avukatı Pehlivan'ın annesine mektup: Annelerin duaları, milletimizin vicdanı kazanacak!

İmamoğlu'ndan avukatı Pehlivan'ın annesine mektup: Annelerin duaları, milletimizin vicdanı kazanacak!
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan'ın annesine mektup yazdı. İmamoğlu mektubunda, "Adalet ve özgürlük mücadelesi verirken bütün ailelere yaşatılan zalimliğe ve işkenceyi yapan bir avuç muhterise karşı senin gibi annelerin, ailelerin duaları, milletimizin vicdanı kazanacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalarda 23 Mart 2025'te tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da aynı soruşturma kapsamına tutuklanmıştı.

İBB'ye yönelik hazırlanan iddianamede ise Mehmet Pehlivan'a yönelik garip bir suçlama yöneltilmişti.

İddianamede Mehmet Pehlivan hakkında "Müvekkili olan şüphelinin lehine en iyi savunmayı yapmak, sanığın lehine olan delillerin toplanmasına yardımcı olmak" ifadeleri yer aldı.

pehlivan.png

İMAMOĞLU'NDAN PEHLİVAN'IN ANNESİNE MEKTUP

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın annesine kendi el yazısı ile bir mektup yazdı. İmamoğlu'nun 'kader birliği yapıyoruz' dediği mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Pırlanta gibi oğlun, benim sevgili kardeşim ve avukatım olan Mehmet'le kader birliği yapıyorum. Senin de evladını hasretle beklediğini biliyorum. Adalet ve özgürlük mücadelesi verirken bütün ailelere yaşatılan zalimliğe ve işkenceyi yapan bir avuç muhterise karşı senin gibi annelerin, ailelerin duaları, milletimizin vicdanı kazanacak. Bizler aileler olarak birbirimize emanetiz. Mehmet kardeşim her birimiz birbirimize emanetiz. Seni, bütün aileyi hasretle kucaklıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
Türkiye
Para ödediği evi alamayınca müteahhidin oğlunu öldürdü! Aynı silahla intihar etti
Para ödediği evi alamayınca müteahhidin oğlunu öldürdü! Aynı silahla intihar etti
Meclis komisyonu suça sürüklenen çocuklar için toplandı: Tek bir nedene indirgenemez
Meclis komisyonu suça sürüklenen çocuklar için toplandı: Tek bir nedene indirgenemez