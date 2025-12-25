İktidarı sarsacak seçim itirafı geldi: Daha önce kazandıranlar açıkladı

AKP kadrolarının yöneticilerin tavrından duyulan rahatsızlıklara ilişkin kulis haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı “dava bilinci”nin, yerel dengelerin baskısı altında zayıfladığı görüşü parti içinde çatırdamalara neden olurken sahada emek verenlerin geri planda kalmasının seçimleri de etkileyeceği konuşulmaya başlandı.

SEÇİMLERİ DAHA ÖNCE KAZANDIRANLAR AÇIKLADI

Cumhuriyet''ten Merve Kılıç'ın haberine göre; AKP kulislerinde partinin kuruluş yıllarında sokakla, mahalleyle ve hane ile birebir temas eden teşkilat modelinin, zamanla yerel güç dengeleri etrafında şekillenen daha dar bir yapıya evrildiği ifade ediliyor.

Parti içinden aktarılanlar, özellikle 2015 sonrasında teşkilatlarda belirgin bir yön değişikliği yaşandığını ortaya koyarrken gençlik ve kadın kollarının sahadaki etkinliği azaldı, bazı bölgelerde karar alma süreçlerinin sınırlı bir çevrenin etkisine girdiği konuşulmaya başlandı.

İl ve ilçe düzeyindeki yapılanmaların, bu yerel ağırlıklar doğrultusunda biçimlendiği kulislerde konuşulanlar arasına girerken “vefa” meselesi rahatsızlık yarattı. Kuruluşundan bu yana sahada emek veren birçok ismin zamanla geri planda bırakıldığı, buna karşın ekonomik çevrelerle ilişkili ya da bazı STK’ların referansıyla öne çıkan isimlerin teşkilatlarda daha görünür hâle geldiği belirtiliyor. Bu tercihin, teşkilatlar ile parti tabanı arasındaki bağı zayıflattığı yorumları yapılıyor.

İKTİDARI SARSACAK SEÇİM İTİRAFI GELDİ

AKP içindeki eleştirilerden biri de parti teşkilatlarının giderek “program ve protokol odaklı” bir yapıya bürünmesi oldu.

Eskiden mahalle mahalle dolaşan kadroların yerini, daha sınırlı saha teması olan ekiplerin aldığı; bunun da halkla temasın azalmasına yol açtığı ifade ediliyor. “Teşkilat var ama sokakla mesafe açıldı” değerlendirmesi, kulislerde sıkça dile getirilen ifadeler arasında yer alırken “Mahalle mahalle dolaşan kadroların yerini, programdan programa koşan ekiplerin aldığı” vurgusunu yapan kaynaklar, “Sorun tek tek teşkilat başkanları değil; onları kuşatan abi düzeni” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kulislerde, “Sorun kişilerden çok, oluşan yapı ve alışkanlıklar” yorumu öne çıkıyor. Ayrıca kaynaklar, mevcut teşkilat yapısıyla yapılacak saha çalışmalarının 2028 seçimlerinde partiyi hüsrana uğratacağını savunuyor.

AKP’den bir yetkili, “Halktan kopuğuz. Bu kadroyla seçim kazanılmaz” yorumunu yaptı. Parti içindeki bazı isimler, teşkilatların bu dar etki alanından çıkarılması gerektiğini savunuyor. Aksi halde sahadan kopuk, toplumsal beklentileri okumakta zorlanan bir teşkilat yapısının kalıcı hâle geleceği endişesi dile getiriliyor. Kurucu kadrolarla bağın yeniden güçlendirilmesi ve vefa ilkesinin yeniden merkeze alınması gerektiği yönündeki görüş ise kulislerde ortak bir beklenti olarak ifade ediliyor.