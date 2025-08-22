AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, geçtiğimiz günlerde bir pazarcıya alış ve satış fiyatlarını sorduğu anlar ve sert tavrı ile gündem olmuştu. AKP'li Bahadır, pazar esnafını denetlemiş ve bir pazarcıyı domatesi 50 TL’ye sattığı gerekçesiyle azarlamıştı. Bahadır pazar ziyareti sırasında, alış ve satış fiyatındaki giderlerin büyük bir fark olmadığı şeklinde tepki gösterirken ayağındaki 36 bin TL'lik ayakkabısı ile de ayrıca tepki çekmişti.

MESAİ SAATLERİNDE YORGUNLUKTAN BAYILAN İŞÇİYE HESAP SORDU

Bahadır fiyat denetimlerine bu kez, çalışanlarının uzun mesai saatleri ve market içindeki her türlü görevi üstlenmesi sonucu baygınlık geçirmeleri ile gündem olan, üç harfli marketlerden birinde devam etti.

Bahadır markete video çekimi ile girerken kendisine üç harfli marketlerin denetimini yapmadığı için gelen eleştirilere karşılık "Buraya da geliyoruz, komşumuzu kandırmasın" dedi.

Markette tomurcuk çayın 69 liraya satıldığını işaret eden Bahadır, market çalışanına "Bu çayı kaça alıyorsunuz?" diye sordu. Çalışan, "Biz burada çalışanız, bilemiyoruz" şeklinde karşılık verdi. AKP'li Belediye Başkanı çalışana alış fiyatlarının artık markette yer almasını istediğini belirtti ancak merkezi yönetim biçimleri olan zincir market için çalışan merkeze ileteceğini ifade etmekle yetindi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün, pazarda denetime giden Bahadır, sebze satılan bir tezgahta domatesin alış faturasını istedi. Pazarcının yanına gelerek faturayı göstermesi üzerine Bahadır, "Kaç liraya aldın?" sorusunu yöneltti. Pazarcının alış fiyatının 20 lira olduğunu söylemesi üzerine esnafa tepki gösteren Bahadır, "20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?" ifadelerini kullanarak pazarcıyı azarladı.