Ambulans ile otomobil çarpıştı: Hasta dahil 8 kişi yaralı!

Yayınlanma:
Aksaray’da hasta taşıyan bir ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında sağlık personeli ve hastanın da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Ömer Işık (36) idaresindeki 68 AAD 532 plakalı ambulans, vaka nakli gerçekleştirdiği sırada Metin Arıkan'ın (33) kullandığı 68 AAH 250 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hasta dahil 8 kişi yaralandı.

aksaray.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve takviye sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananların isimleri; ambulans şoförü Ömer Işık, acil tıp teknisyenleri Pınar Demir ve Esma Hanzeyrek, hasta Sibel Kaya, hasta yakını Gülseven Arabulan, hafif ticari araç sürücüsü Metin Arıkan ile yanındaki Zeynep Arıkan ve Dede Arıkan olarak açıklandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü!Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü!

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

