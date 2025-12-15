İsa Karakaş kulislerden verdi kara haberi: Emeklinin çilesi katlanacak!

İsa Karakaş kulislerden verdi kara haberi: Emeklinin çilesi katlanacak!
Milyonlarca emekli geçim derdi ile maaşlarına gelecek zamları beklediği bu günlerde Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş kulislerden kötü haber verdi.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak zammındayken, gelen son haber hayalleri suya düşürdü.

Emekliler, geçim sıkıntısı altında ezilirken Ocak 2026 zammı için geri sayım başladı. Türkiye Gazetesi yazarı Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından emekliyi bekleyen acı tabloyu kalem aldı.

Karakaş'ın analizine göre, hükümetin ekonomi yönetimi "kemer sıkmaya" devam ederken, emekliye ekstra bir iyileştirme sinyali görünmüyor.

5 AYLIK RAKAM NETLEŞTİ: YÜZDE 11,21

TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı verileriyle birlikte 5 aylık zam oranı kesinleşti. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarının kümülatif toplamına göre her emeklinin maaşına şimdilik yüzde 11,21'lik artış yansıyacak. Karakaş, Aralık ayının da eklenmesiyle bu oranın yüzde 12-13 bandında kalmasının muhtemel olduğunu belirtti.

KÖK MAAŞ TEHLİKESİ: SIFIR ZAM RİSKİ

Ancak asıl tehlike, "kök maaş" garabetinde gizli. En düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılmazsa, milyonlarca emekliyi büyük bir şok bekliyor. Karakaş, kök maaşı düşük olan vatandaşlar için şu kritik uyarıyı yaptı:

“Ocak 2026 zammı refah payı hariç kasım düşük çıkışı sonrası %12-%13 aralığı daha olası. Bu oranlarda, kök maaşı yaklaşık 15.000 TL ve altında olanlar, taban aylık düzenlemesi yapılmazsa sıfır zam riskiyle karşı karşıya!”

Eğer Meclis'ten yeni bir yasa çıkmazsa, kök maaşı 15 bin liranın altında olanların maaşına yapılan zam, zaten Hazine desteğiyle 16 bin 881 liraya tamamlanan tutarın altında kalacağı için ellerine geçen para değişmeyebilir.

ANKARA'DAN SES YOK: REFAH PAYI HAYAL Mİ?

Emeklinin "belki bir iyileştirme gelir" umuduna da Karakaş'tan kötü haber geldi. Kulislerde emekliyi sevindirecek bir hazırlık olmadığını belirten Karakaş, durumu şöyle özetledi:

“Kulislerde seyyanen zam izi yok. Refah payı için de şu an olumlu işaret ulaşmadı.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

