Bütçe kasımda fazla verdi: 11 aylık kayıp büyük

Ekonomide "kemer sıkma" politikalarının gölgesinde geçen bir yılın sonuna yaklaşırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı kritik bütçe verilerini paylaştı. Kasım ayında bütçe 169,5 milyar lira fazla verdi. Ancak 11 aylık toplam açık 1,2 trilyon lirayı aştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2025 dönemine ait bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Veriler, aylık bazda gelirlerin giderleri aştığını gösterse de yıllık biriken açığın büyüklüğü dikkatlerden kaçmadı.

KASIMDA GELİR GİDERDEN FAZLA

2023/04/22/butce.jpg

Bakanlığın raporuna göre, kasım ayında devletin kasasına giren para, harcanan paradan fazla oldu. 2025 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 250,1 milyar TL olurken, bütçe gelirleri 1 trilyon 419,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bu tablonun sonucunda Kasım ayı bütçesi 169,5 milyar TL fazla verdi.

11 AYLIK AÇIK DUDAK UÇUKLATTI

2024/01/16/butce.jpg

Ancak aylık bazdaki bu "fazla", yılın genelindeki devasa açığı kapatmaya yetmedi. Ocak-Kasım 2025 dönemini kapsayan 11 aylık süreçte bütçe giderleri 12 trilyon 842,6 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde bütçe gelirleri ise 11 trilyon 571,6 milyar TL seviyesinde kaldı.

Böylece 11 aylık toplam bütçe açığı 1 trilyon 271 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

