Dünyanın en güçlü bilgisayarı Colossus II faaliyete geçti

Tesla çalışanı Dima Zenyuk, xAI'nin Memphis'teki Colossus 2 veri merkezinin tamamen Tesla Megapack endüstriyel depolama cihazlarıyla çalıştığını söyledi. Piyasa gözlemcileri tesisi dünyanın en büyük veri merkezi ve yapay zeka bilgisayarı olarak tanımlıyor.

Tesiste yaklaşık 420 adet Tesla Megapack modülü kurulu durumda. Bu sistemlerin toplam değerinin yaklaşık 400 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Piller, ani yük artışlarını dengelemek, yedek güç sağlamak ve büyük ölçekli yapay zeka iş yükleri için tasarlanmış veri merkezinin genel enerji verimliliğini artırmak için kullanılır.

Daha önce, xAI CEO'su Elon Musk, X sosyal ağındaki resmi xAI Memphis hesabından "dünyanın en güçlü bilgisayarı" Colossus II'nin yapımını gösteren fotoğraflar paylaşmıştı.

Musk, Memphis'teki inşaat alanında 2.000'den fazla kişinin çalıştığını ve "dünyanın en güçlü bilgisayarını" ürettiklerini söyledi. Colossus II süper bilgisayarının yer alacağı binanın çatısında, uzaydan bile görülebilen devasa bir "Macrohard" tabelası bulunuyor.

Piyasa gözlemcilerine göre, Elon Musk, Macrohard adıyla yapay zekâ alanındaki ana rakiplerinden biri olan Microsoft'u ironik bir şekilde alaya alıyor. Megalomanik xAI projesine verilen bu isim, şüphesiz Redmond merkezli bilişim devine yönelik bir provokasyon niteliğinde.