TROY kartı olana 500 lira indirim!

Seyahat planı yapanları sevindirecek bir kampanyanın duyurusu yapıldı. Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin yerli ödeme sistemi TROY ile el sıkıştı.

Ödeme sistemi TROY ile iş birliğine giden THY, Türkiye çıkışlı uçuşlarda geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı.

Uçak biletlerinde tavan fiyatlara zam!

Resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapılacak işlemlerde geçerli olan kampanya kapsamında, ödemesini TROY kart ile yapan yolcuların bilet fiyatından 500 TL'ye kadar düşülecek.

KAMPANYA BAŞLADI: SON TARİH 31 OCAK

İndirimli bilet avcılarının acele etmesi gerekiyor. Kampanya kapsamındaki biletler 15 Aralık 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında satışta kalacak.

Yılbaşı öncesi uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış

Satın alınan bu biletlerle seyahat edilebilecek tarih aralığı ise 15 Aralık 2025 – 18 Mart 2026 olarak belirlendi.

KAMPANYADAN NASIL FAYDALANILIR?

İndirimden faydalanmak için ödeme ekranında promosyon kodu girilmesi şart. THY, hat türüne göre iki farklı kod belirledi:

Yurt İçi Uçuşlar İçin: TROY500

Yurt Dışı (Türkiye Çıkışlı) Uçuşlar İçin: TROY500YD

THY, kampanyanın sınırlı sayıda koltuk için geçerli olduğu uyarısında bulunarak, işlemlerin sadece THY'nin resmi dijital kanalları (web sitesi ve mobil uygulama) üzerinden yapılması gerektiğini hatırlattı.