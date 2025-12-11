Uçak biletlerinde tavan fiyatlara zam!

Uçak biletlerinde tavan fiyatlara zam!
Yayınlanma:
Uçak biletlerinde sektör temsilcilerinin talebi üzerine tavan fiyatlar yukarı çekildi. İşte yeni fiyatlar...

Türkiye’de iç hat uçuşlarında fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla uygulanan tavan fiyat sistemi işlemeye devam ederken zam haberi de geldi. Havayolu şirketlerinin artan maliyetleri gerekçe göstererek yaptıkları talepler karşılık buldu ve bilet fiyatlarında üst limitler yukarı çekildi.

ESKİ TAVAN 5.350 LİRAYDI, ŞİMDİ 6.100 OLDU

2021/05/04/ucak-bileti-e1559722546727.jpeg

Mevcut uygulamada en yüksek bilet fiyatı 5 bin 350 TL olarak uygulanıyordu. Ancak Herdem Aviation’un aktardığı bilgilere göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni sistemde bu sınır delindi. Yeni tarifede ikili bir fiyatlandırma yapısı uygulanacak:

Uçaktaki biletlerin yüzde 70’lik bölümü için tavan fiyat 3 bin 710 TL olacak.

Biletlerin kalan yüzde 30’luk kısmı içinse vatandaşın cebinden çıkacak tavan rakam, eski sınıra göre yaklaşık 750 TL zamlanarak 6 bin 100 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı öncesi uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artışYılbaşı öncesi uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış

Bu durum, özellikle son dakikaya kalan veya yoğun sezonlarda seyahat etmek zorunda olan yolcuların çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

AKTARMA YAPAN YANDI: FİYAT İKİYE KATLANACAK

2023/10/19/ucuz-ucak-bileti-bulma-tuyolari-2.jpg

Belirlenen bu tavan fiyatlar, sadece tek yön ve ekonomi sınıfı uçuşlar için geçerli olacak. Anadolu'nun farklı şehirlerinden İstanbul veya Ankara üzerinden aktarmalı uçacak yolcular için ise fiyatlar daha yüksek olacak. THY, AJet ve Pegasus gibi firmalarla yapılan aktarmalı seyahatlerde fiyatların ortalama iki katına çıkabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, bazı iç hat noktalarında sunulan "Business Class" hizmeti için herhangi bir tavan fiyat sınırı bulunmuyor; bu kategorideki fiyatlandırma tamamen serbest piyasaya bırakılmış durumda.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Ekonomi
Emeklilik sistemindeki değişikliği açıkladı: Özgür Erdursun tarih vererek uyardı
Emeklilik sistemindeki değişikliği açıkladı: Özgür Erdursun tarih vererek uyardı
AKP'nin 'utanmıyoruz' çıkışına CHP'den 'sizin yerinize utanıyoruz' yanıtı
AKP'nin 'utanmıyoruz' çıkışına CHP'den 'sizin yerinize utanıyoruz' yanıtı