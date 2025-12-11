Uçak biletlerinde tavan fiyatlara zam!

Türkiye’de iç hat uçuşlarında fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla uygulanan tavan fiyat sistemi işlemeye devam ederken zam haberi de geldi. Havayolu şirketlerinin artan maliyetleri gerekçe göstererek yaptıkları talepler karşılık buldu ve bilet fiyatlarında üst limitler yukarı çekildi.

ESKİ TAVAN 5.350 LİRAYDI, ŞİMDİ 6.100 OLDU

Mevcut uygulamada en yüksek bilet fiyatı 5 bin 350 TL olarak uygulanıyordu. Ancak Herdem Aviation’un aktardığı bilgilere göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni sistemde bu sınır delindi. Yeni tarifede ikili bir fiyatlandırma yapısı uygulanacak:

Uçaktaki biletlerin yüzde 70’lik bölümü için tavan fiyat 3 bin 710 TL olacak.

Biletlerin kalan yüzde 30’luk kısmı içinse vatandaşın cebinden çıkacak tavan rakam, eski sınıra göre yaklaşık 750 TL zamlanarak 6 bin 100 TL olarak belirlendi.

Bu durum, özellikle son dakikaya kalan veya yoğun sezonlarda seyahat etmek zorunda olan yolcuların çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

AKTARMA YAPAN YANDI: FİYAT İKİYE KATLANACAK

Belirlenen bu tavan fiyatlar, sadece tek yön ve ekonomi sınıfı uçuşlar için geçerli olacak. Anadolu'nun farklı şehirlerinden İstanbul veya Ankara üzerinden aktarmalı uçacak yolcular için ise fiyatlar daha yüksek olacak. THY, AJet ve Pegasus gibi firmalarla yapılan aktarmalı seyahatlerde fiyatların ortalama iki katına çıkabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, bazı iç hat noktalarında sunulan "Business Class" hizmeti için herhangi bir tavan fiyat sınırı bulunmuyor; bu kategorideki fiyatlandırma tamamen serbest piyasaya bırakılmış durumda.