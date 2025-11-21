Yılbaşı öncesi uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, veri ve analiz platformu yılbaşı öncesine dair seyahat eğilimlerini araştırdı.

Yılbaşı öncesi dönemde uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış yaşanırken, erken rezervasyon fırsatlarını takip eden tatilciler ve üniversite ara tatili planlayan öğrencilerle birlikte talep yükseldi.

UÇAK VE OTOBÜS BİLETİ ARAMALARI YÜZDE 54 ARTTI

Kasım sonu itibarıyla uçak ve otobüs bileti aramalarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artış gözlemlendi.

Artışın özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya rotalarında yoğunlaştığı belirtilirken, kullanıcıların büyük kısmı erken rezervasyon yaparak fiyat avantajı yakalamaya çalışıyor.

Üniversite öğrencileri, ara tatil dönemini "memlekete dönüş" veya "kısa tatil" için kullanıyor. Bu durum özellikle hafta sonu ve resmi tatil başlangıçlarında yoğun arama hareketliliğine neden oluyor.

KONAKLAMA VE ARAÇ KİRALAMADA DA ARTIŞ

Veriler, sadece ulaşım değil, konaklama ve araç kiralama aramalarının da aynı dönemde ciddi oranda arttığını gösteriyor.

Otel aramalarında yüzde 33 artış gerçekleşirken, araç kiralama taleplerinde yüzde 28'lik artış yaşandı. Bu eğilim, tatilcilerin hem şehir içi hem şehirlerarası planlamalarını yılbaşına göre optimize ettiğini ortaya koyuyor.