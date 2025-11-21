Yılbaşı öncesi uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış

Yılbaşı öncesi uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış
Yayınlanma:
Kasım sonu itibarıyla uçak ve otobüs bileti aramalarında geçen yılın aynı dönemine göre %54’lük bir yükseliş kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, veri ve analiz platformu yılbaşı öncesine dair seyahat eğilimlerini araştırdı.

Yılbaşı öncesi dönemde uçak ve otobüs bileti aramalarında rekor artış yaşanırken, erken rezervasyon fırsatlarını takip eden tatilciler ve üniversite ara tatili planlayan öğrencilerle birlikte talep yükseldi.

UÇAK VE OTOBÜS BİLETİ ARAMALARI YÜZDE 54 ARTTI

Kasım sonu itibarıyla uçak ve otobüs bileti aramalarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artış gözlemlendi.

Belediye başkanı Suriyelilerin tek yönlü otobüs biletini alacağını söylediBelediye başkanı Suriyelilerin tek yönlü otobüs biletini alacağını söyledi

Artışın özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya rotalarında yoğunlaştığı belirtilirken, kullanıcıların büyük kısmı erken rezervasyon yaparak fiyat avantajı yakalamaya çalışıyor.

Üniversite öğrencileri, ara tatil dönemini "memlekete dönüş" veya "kısa tatil" için kullanıyor. Bu durum özellikle hafta sonu ve resmi tatil başlangıçlarında yoğun arama hareketliliğine neden oluyor.

KONAKLAMA VE ARAÇ KİRALAMADA DA ARTIŞ

Veriler, sadece ulaşım değil, konaklama ve araç kiralama aramalarının da aynı dönemde ciddi oranda arttığını gösteriyor.

Otel aramalarında yüzde 33 artış gerçekleşirken, araç kiralama taleplerinde yüzde 28'lik artış yaşandı. Bu eğilim, tatilcilerin hem şehir içi hem şehirlerarası planlamalarını yılbaşına göre optimize ettiğini ortaya koyuyor.

Kaynak:AA

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Ekonomi
Bir sektör daha alarma geçti: Yüz binlerce kişi...
Bir sektör daha alarma geçti: Yüz binlerce kişi...
GSS primine yüzde 100 zam çileden çıkardı: "İşsizlere bir tekme de devletten"
GSS primine yüzde 100 zam çileden çıkardı: "İşsizlere bir tekme de devletten"