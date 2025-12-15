Hayat pahalılığı milyonların belini bükmeye devam ediyor.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Ekim 2025 dönemine ait 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Rapordan çıkan sonuçlar, emekçinin mutfağındaki enflasyonu net bir şekilde ortaya koydu.

Rapora göre, Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık minimum gıda harcaması, yani açlık sınırı 26 bin 925 TL olarak hesaplandı.

İNSANCA YAŞAMANIN BEDELİ: 93 BİN 135 LİRA

Gıda harcamasının yanı sıra kira, faturalar, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların eklendiği "yoksulluk sınırı" ise rekor seviyelere ulaştı. Dört kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesi için hanesine girmesi gereken tutar 93 bin 135 TL'ye yükseldi.

MUTFAK MASRAFI KİŞİ BAŞI NE KADAR?

Raporda, aile fertlerinin yaş ve cinsiyetine göre sağlıklı beslenme maliyetleri de tek tek kalemlere döküldü. Buna göre aylık minimum gıda harcamaları şu şekilde sıralandı:

Yetişkin Erkek: 7 bin 528 TL

Yetişkin Kadın: 7 bin 147 TL

15-18 Yaş Arası Genç: 7 bin 518 TL

4-6 Yaş Arası Çocuk: 4 bin 733 TL

TEK BAŞINA YAŞAMANIN MALİYETİ 43 BİN LİRAYI GEÇTİ

Tek başına hayata tutunmaya çalışan bir kişi için de tablo oldukça ağır. Sadece karnını doyurmak değil; barınma, yol ve diğer hayati giderlerini karşılayarak "yaşamını idame ettirme sınırı", tek bir birey için en az 43 bin 292 TL olarak tespit edildi.