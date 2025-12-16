TCMB Başkanı Karahan bankacılarla görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ankara'da, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile görüştü.

Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB yönetim kurulu üyeleriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

KARAHAN SUNUM YAPTI

TBB tarafından paylaşılan bilgilere göre toplantıda TCMB Başkanı Karahan kapsamlı bir sunum yaptı. Karahan; küresel ekonomideki gelişmeler, Türkiye'nin makroekonomik görünümü, uygulanan para politikası adımları ve mevcut finansal koşullara dair değerlendirmelerini bankacılarla paylaştı.

BANKACILARDAN 'YAKIN İŞ BİRLİĞİ' MESAJI

Toplantıda söz alan TBB Başkanı Çakar ve yönetim kurulu üyeleri ise bankacılık sektörünün güncel durumuna dair bilgi verdi ve sektörün geleceğine yönelik beklentilerini aktardı. Yapılan açıklamada, Merkez Bankası ile bankacılık sektörü arasında yürütülen yakın iş birliğinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Verimli geçtiği belirtilen toplantının, periyodik olarak düzenlenen istişare zincirinin bir parçası olduğu ifade edildi. Zirvenin temel amacının, sektörün bilgilendirilmesi ve ortak çalışmalarda tam eş güdümün sağlanması olduğu kaydedildi.