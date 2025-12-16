TCMB Başkanı Karahan bankacılarla görüştü

TCMB Başkanı Karahan bankacılarla görüştü
Yayınlanma:
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankacılık sektörünün önde gelen isimleri ile görüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ankara'da, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile görüştü.

Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB yönetim kurulu üyeleriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

KARAHAN SUNUM YAPTI

2024/05/10/fatih-karahan.webp

TBB tarafından paylaşılan bilgilere göre toplantıda TCMB Başkanı Karahan kapsamlı bir sunum yaptı. Karahan; küresel ekonomideki gelişmeler, Türkiye'nin makroekonomik görünümü, uygulanan para politikası adımları ve mevcut finansal koşullara dair değerlendirmelerini bankacılarla paylaştı.

BANKACILARDAN 'YAKIN İŞ BİRLİĞİ' MESAJI

Toplantıda söz alan TBB Başkanı Çakar ve yönetim kurulu üyeleri ise bankacılık sektörünün güncel durumuna dair bilgi verdi ve sektörün geleceğine yönelik beklentilerini aktardı. Yapılan açıklamada, Merkez Bankası ile bankacılık sektörü arasında yürütülen yakın iş birliğinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Kredi faizleri neden düşmüyor? Merkez Bankası Başkanı itiraf etti: Bankalar enflasyona bakıyorKredi faizleri neden düşmüyor? Merkez Bankası Başkanı itiraf etti: Bankalar enflasyona bakıyor

Verimli geçtiği belirtilen toplantının, periyodik olarak düzenlenen istişare zincirinin bir parçası olduğu ifade edildi. Zirvenin temel amacının, sektörün bilgilendirilmesi ve ortak çalışmalarda tam eş güdümün sağlanması olduğu kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Ekonomi
Morgan Stanley'den ters köşe yapan altın ve gümüş tahmini
Morgan Stanley'den ters köşe yapan altın ve gümüş tahmini
Benzine yine indirim geldi!
Benzine yine indirim geldi!