Kredi fazileri neden düşmüyor? Merkez Bankası Başkanı itiraf etti: Bankalar enflasyona bakıyor

Kredi fazileri neden düşmüyor? Merkez Bankası Başkanı itiraf etti: Bankalar enflasyona bakıyor
Yayınlanma:
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimine rağmen kredi faizlerinin yüksek olmasının nedenini açıkladı. Karahan, bankaların faiz indirimine değil, enflasyon hedefine baktığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda ekonominin röntgenini çekti. Toplantıda en çok merak edilen "Merkez faiz indirse de piyasa faizi neden inmiyor?" sorusuna yanıt veren Karahan, ekonomideki güven sorununa işaret eden tespitlerde bulundu.

"POLİTİKA FAİZİ TEK BELİRLEYİCİ DEĞİL"

2023/09/18/mevduat-faiz-kar-payi-oranlarini-krediler-16034370-amp.jpg

Piyasadaki faizlerin piyasa koşulları içinde şekillendiğini belirten Karahan, kısa vadeli faizlerde Merkez Bankası'nın belirleyici olduğunu ancak halkın asıl derdi olan uzun vadeli kredilerde durumun farklı olduğunu vurguladı.

TCMB'nin faiz kararı ne anlama geliyor? İşte ekonomistlerden ilk yorum!TCMB'nin faiz kararı ne anlama geliyor? İşte ekonomistlerden ilk yorum!

Karahan, mekanizmayı şu sözlerle itiraf etti:

"Vatandaşın yaşam standartları ve yatırım ortamı için önemli olan uzun vadeli kredi faizleri. Bu tür faizlerde politika faizi tek belirleyici değil. Uzun vadeli kredilerde krediyi veren kurumlar paranın değerini koruyabilmek adına fonlama maliyetinden çok o vadede beklenen enflasyonu baz alıyor. Bu nedenle bu tür kredilerde Merkez Bankası politika faizinin etkisi nispeten sınırlı."

ENFLASYON BEKLENTİSİ BOZULURSA FAİZ DÜŞMEZ

2023/09/16/bankafaiz.webp

Karahan, bankaların neden faiz indirmediğini geçmişten bir örnekle açıkladı. Merkez Bankası'nın politika faizini düşürdüğü bir dönemde piyasa faizlerinin yükseldiğini hatırlatan Karahan, bunun sebebinin enflasyon beklentisindeki 25 puanlık artış olduğunu belirtti.

TCMB anketi açıklandı: Enflasyon, dolar, faiz tahmini belli olduTCMB anketi açıklandı: Enflasyon, dolar, faiz tahmini belli oldu

Karahan, "Finansal piyasadaki aktörler fonlama maliyeti düşse de bunu orta ve uzun vadeli kredilere yansıtmaktan çekindiler" diyerek, piyasadaki güvensizlik ortamının faizlere yansıdığını ifade etti. Tersi bir örnek olarak ise Haziran ayını gösteren Karahan, faiz sabit kalsa bile enflasyon beklentisi düzeldiği için piyasa faizlerinin gerilediğini söyledi.

KİRA VE EĞİTİMDEKİ ARTIŞ MANŞETİN İKİ KATI!

2023/09/08/banka-faiz.jpg

Enflasyon verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karahan, hayat pahalılığının bazı alanlarda çok daha can yakıcı olduğunu gizlemedi. Kira ve eğitimdeki enflasyonun, manşet enflasyonun iki katından fazla olduğunu belirten Karahan, kira fiyatlarındaki artışta deprem etkisi ve büyük şehirlere göçün yarattığı baskıya dikkat çekti.

Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!

Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak hızının yavaşladığını belirten Başkan, gıda fiyatlarındaki oynaklığın yıl sonu beklentilerini bozduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Ekonomi
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomik krizin gölgesinde Türkiye’nin acı gerçeği! Emekliler çaresizliğini böyle anlattı: Öl diyorlar resmen
Ekonomik krizin gölgesinde Türkiye’nin acı gerçeği! Emekliler çaresizliğini böyle anlattı: Öl diyorlar resmen