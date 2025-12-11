TCMB'nin faiz kararı ne anlama geliyor? İşte ekonomistlerden ilk yorum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son faiz kararında beklentiler dahilinde 150 baz puan indirime gitti.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkan 150 baz puanlık indirimle politika faizi 39,5 seviyesinden yüzde 38'e inmiş oldu.

Karar kapsamında gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, borçlanma faiz oranı ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e düşürüldü.

Piyasalar indirimi fiyatlamış olsa da, ekonomistlerin karara yönelik analizleri ve uyarıları gündeme damga vurdu.

Ekonomist Mustafa Sönmez şu değerlendirmede bulundu:

"TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirilmesine karar verdi.

150 baz puan indirim, bazı kesimlerin basıncıyla olmuş gibi, Ortada %33 ile yılı bitirme ihtimali olan bir enflasyon belası varken, yapıldı bu."

PROF. DR. HAKAN KARA: YAPAY FAİZ DEĞİL GÜVEN LAZIM

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, karar öncesi yaptığı "150 baz puan gelir" tahmininde haklı çıksa da, olması gerekenin bu olmadığını söyledi.

Net rezervlerin 26 ayda 250 milyar dolar iyileştiğine dikkat çeken Kara, "Bana göre bugün Merkez Bankası'nın en fazla 100 baz puan indirim yapması gerekiyor, ama bu tabloya güvenerek 150 yapacağını tahmin ediyorum" diyerek kararı "Tam isabet" notuyla paylaştı.

Kara, sanayicinin asıl derdinin faiz oranı olmadığını vurgulayarak şu uyarıyı yaptı:

"Üreticinin ihtiyacı yapay şekilde indirilen faizler değil, öncelikle güven ve öngörülebilirliğin artırılarak yüklü faiz indirimi için uygun koşulların oluşturulmasıdır."

İktisatçı Hayri Kozanoğlu ise mizahi bir paylaşımla şunları yazdı:

"TCMB :

Ne yapalım TUİK Kasım ayında çok düşük enflasyon açıklayınca biz de mecburen faizi 150 puan indirmek zorunda kaldık !

Açıkçası pek gönlümüz yoktu böyle bir indirime !"

"MERKEZ, ENFLASYON HEDEFLERİNİ RAFA KALDIRDI"

Kararı eleştiren Akademisyen Prof. Dr. Yakup Küçükkale oldu. İndirimin piyasa beklentisine uysa da enflasyon hedefiyle çeliştiğini belirten Küçükkale, Merkez'in önceliği değiştirdiğini iddia etti.

Küçükkale, "Bu saatten sonrası çıktıyı artırma, piyasaları canlandırma politikaları..." diyerek TCMB'nin enflasyon hedeflerini fiilen rafa kaldırdığını savundu.

UĞUR GÜRSES: DAHA CİMRİ OLABİLİRLERDİ

Ekonomist Uğur Gürses ise Merkez Bankası'nın "elimiz rahat" düşüncesiyle hareket ettiğini ancak risklerin sürdüğünü belirtti.

Kurul metninde beklentilerin hala risk unsuru olarak görüldüğüne dikkat çeken Gürses, "İndirimde daha cimri davranarak yüzde 16'ya giderken temkinli olduğunu gösterebilirdi. Muhtemelen 'yerimiz var' diye düşünülmüş olmalı..." yorumunu yaptı.