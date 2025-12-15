Mehmet Şimşek: Çalışanın ve emeklinin hep yanında olduk!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı bütçe sunumunda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda makroekonomik verileri paylaşan Bakan Şimşek, uyguladıkları programın meyvelerini vermeye başladığını ifade etti. Mali disiplin ve yapısal reformlar sayesinde vatandaşın refahını kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerini söyleyen Şimşek'in, ücret politikalarına ilişkin sözleri dikkat çekti.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPTIK"

Hayat pahalılığına karşı "ezildik" diyen milyonlarca dar gelirliye seslenen Şimşek, 23 yıllık AKP iktidarı dönemine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk. 23 yılda aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik.”

Şimşek, en büyük vergi harcamasının asgari ücret istisnası olduğunu hatırlatarak, "Bu istisna nedeniyle alınmayan 1 trilyon 92 milyar lira vergi tutarı 2026 yılı vergi harcamalarının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır" dedi.

ENFLASYONDA 'ZİRVEDEN DÖNÜŞ' VURGUSU

Enflasyonla mücadelede gelinen noktayı rakamlarla anlatan Şimşek, 2022 Ekim ayında yüzde 85 ile zirve yapan enflasyonun, 2025 Kasım ayında son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1'e gerilediğini vurguladı.

Ancak hizmet enflasyonundaki katılığa dikkat çeken Bakan, kira ve eğitim harcamalarındaki "geçmiş enflasyona endeksleme" alışkanlığının düşüşü yavaşlattığını kabul etti. Ayrıca kuraklık nedeniyle Ağustos-Ekim döneminde gıda fiyatlarının yüksek seyrettiğini ancak Kasım ayında normalleşmenin başladığını belirtti.

"CARİ AÇIK ARTIK ENDİŞE DEĞİL"

Ekonominin yumuşak karnı olarak görülen cari açık konusunda ise rahatlatan mesajlar geldi. Şimşek, "Kayda değer iyileşme sağladığımız cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkardık" değerlendirmesinde bulundu.

Risk priminin (CDS) 700 baz puandan 219 baz puana kadar gerilediğini belirten Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu artırdığını ve rezerv yeterliliğinin sağlandığını ifade etti.

NÜFUS VE YAPAY ZEKA UYARISI

Şimşek, Türkiye'nin geleceğini tehdit eden yapısal riskler olduğunu ifade etti. Nüfusun hızla yaşlandığını belirten Bakan, kadınların iş gücüne katılımının artırılmasının büyüme için hayati önem taşıdığını söyledi.

Teknolojik dönüşüme de parantez açan Şimşek, yapay zeka ve otonom teknolojilerin verimliliği artırsa da "İstihdam piyasası, gelir ve servet eşitsizliği ile bölgeler arası gelişmişlik farkları üzerinde olumsuz etkiler oluşturma riski" taşıdığı konusunda uyardı.