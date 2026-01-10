Evi tarlayı satıp nakite dönen dönene!

Türkiye genelinde konut, arsa, tarla ve ticari taşınmazları kapsayan gayrimenkul satışları tarihin en yüksek rakamına ulaştı. 2025 yılında önceki yıla oranla yüzde 8,7 artış yaşanırken elden çıkarılan taşınmaz sayısı 3,3 milyonu gördü.

Tapu bedellerinden Hazine'ye kalan rakam ise dudak uçuklattı.

EVİ TARLAYI SATIP NAKİTE DÖNEN DÖNENE!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlenen bilgilere göre; 2025 yılı konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışlarına hızlı başladı. Yılın devamında da bu ivme büyük oranda sürdü.

Yıl genelinde gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemlerine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve aralıkta artarken, mart, ekim ve kasımda düşüş gösterdi ancak Türkiye geneli satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687, ekimde 310 bin 457, kasımda 273 bin 295, aralıkta ise 458 bin 757 olarak gerçekleşti.

Tüm zamanların aylık satış rekorunun kırıldığı Aralık ayında ise yüzde 16,1'e yakın yıllık artış yaşanması dikkati çekti. Ocak-aralık döneminde gayrimenkul satışları yüzde 8,7 artarak 3 milyon 332 bin 994'e yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek yıllık verisi olarak kayıtlara geçerken diğer rekorun kırılıdığı 2022 yılında olduğu gibi vatandaşların nakite döndüğü görüldü.

KAZANAN HAZİNE OLDU

Tapu dairelerinde toplam 20 milyon 618 bin 149 işlem gerçekleştirildi. Bunun 3,3 milyondan fazlasını satış, yaklaşık 1,4 milyonunu ipotek, 508 binini intikal, 178 binini düzeltme, 71,4 binini kamulaştırma, 54 binini ayırma, 45 binini bağış, 31,5 binini birleştirme, 30,6 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 14,8 milyonu aştı.

Bu dönemde tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri yüzde 74,9 artarak 168 milyar 146 milyon 103 bin liraya yükseldi. Bunun 160,7 milyar lirası sadece satış işlemlerinden geldi.

2026 yılı için açıklanan Yeniden Değerleme Oranı %25,49 olurken bu oran tapu işlemlerinde ödenen döner sermaye bedeli ve tapu harçlarına da doğrudan yansıdı. 2026 yılı itibarıyla tapu döner sermaye bedeli yerli işlemlerde 6.681 TL, yabancı işlemlerde 20.870 TL olarak uygulanmaya başlandı.

2026 yılında harç tutarları emlak vergisine esas rayiç bedel üzerinden yapıldığı için ciddi biçimde artacak. Örneğin 2025 yılı emlak vergisi değeri 3 milyon lira olan bir konutun, 2026 yılında vergilendirmeye esas değeri en fazla 9 milyon lira olacak. Bu durumda bugün toplam 120 bin lira olan tapu harcı, 2026’da 360 bin liraya çıkacak. Harç bedelini alıcı ve satıcı 180’er bin lira olarak ödeyecek.