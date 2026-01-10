Ucuzluğuyla biliniyordu: Konkordato talep eden döner devi için mahkemeden 15 gün kararı

Ucuzluğuyla biliniyordu: Konkordato talep eden döner devi için mahkemeden 15 gün kararı
Türkiye'de 250 şubesi bulunan döner devi, Ekrem Coşkun Döner'in konkordato başvurusunda yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme alacaklılara 15 gün süre verdi.

Ekrem Coşkun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde 250 şubesi bulunan restoran zinciri hakkında mahkeme sürecinde yeni bir safhaya geçildi.

2025 yılının Haziran ayında konkordato talebinde bulunan şirket için yargı süreci devam ederken, alacaklıların haklarını koruması için kritik bir süre tanındı.

MAHKEMEDEN ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK İLAN

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce verilen üç aylık geçici mühlet süreci dahilinde alacaklıların başvurularını yapması için 15 günlük yasal süreyi resmen başlattı.

Yayımlanan ilana göre, şirketten alacağı bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin, ilanın çıktığı tarihten itibaren iki hafta içinde kayıtlarını yaptırmaları şart koşuldu.

Alacak kayıtları bizzat yapılabileceği gibi, noter onaylı vekaletnameye sahip temsilciler aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla Konkordato Komiserliği bürosuna ulaştırılabilecek.

HAK KAYBI RİSKİ VE DENETİM SÜRECİ

Konkordato komiseri tarafından mali yapısı sıkı bir denetim altında tutulan şirkette, süreyi kaçıranları ciddi yaptırımlar bekliyor. Belirlenen 15 günlük süreyi geçiren veya bilançoda kaydı bulunmayan alacaklılar, konkordato toplantılarına iştirak edemeyeceği gibi alacak tutarlarının belirlenmesi sürecine de dahil olamayacaklar.

Ayrıca, kayıtlı alacaklıların yalnızca bildirdikleri tutar kadar oylama ve toplantı haklarının olacağı vurgulandı.

250 ŞUBELİ DEVİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Yaklaşık 250 şubesiyle hizmet veren zincir, ekonomik kriz döneminde uygun fiyatlı gıda arayan milyonlarca kişi için önemli bir adres konumundaydı.

Şirketin finansal yeniden yapılanma sürecinde atılacak bu yeni adımlar, hem bünyesinde çalışan yüzlerce emekçinin geleceği hem de piyasaya olan borçların temizlenmesi açısından belirleyici bir önem taşıyor.

