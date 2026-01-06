İşte ekonomide istikrar! Konkordato patladı, iflaslar rekor kırdı!

Türkiye ekonomisi için 2025 yılı, şirketlerin borç sarmalında boğulduğu bir yıl olarak kayıtlara geçti. Finansal krizle baş edemeyen işletmelerin mahkemelere akın etmesiyle birlikte, şirketlere verilen kesin mühlet kararları 2024 yılına oranla yüzde 106 artış gösterdi.

Aynı dönemde geçici mühlet alan işletme sayısı yüzde 63 yükselirken, yıl boyunca 247 firma faaliyetlerine tamamen son vererek kapısına kilit vurdu.

İFLAS KARARLARINDA KORKUTAN SIÇRAYIŞ

Söz konusu veride asıl korkutucu olan iflaslar. Konkordato bazen şirketlerin mali yapısını sağlamlaştırmak için başvurduğu bir yöntem olabiliyor. Hatta ekonomi yönetimi bu durumu önleme niyetini bir süredir dile getiriyordu.

Ancak asıl endişe veren veri iflaslar oldu. İflas gerçek bir bitişi ortaya koyuyor.

Konkordatotakip.com tarafından paylaşılan veriler, krizin derinliğini rakamlarla ortaya koyuyor. 2023 yılı ile kıyaslandığında tablo daha da ağırlaşıyor; kesin mühlet kararlarında yüzde 383, geçici mühlet kararlarında yüzde 442 ve iflas kararlarında yüzde 280’lik devasa artışlar yaşandı. Bu veriler, son iki yılda uygulanan ekonomi politikalarının reel sektörü nasıl bir dar boğaza sürüklediğini belgeledi.

SANAYİNİN KALBİ İSTANBUL’DA DOSYA YAĞMURU

Dosyaların coğrafi dağılımı incelendiğinde, ticaretin merkezi olan büyükşehirlerin en büyük darbeyi aldığı görülüyor.

İstanbul 1.417 dosya ile listenin ilk sırasında yer alırken, onu Ankara, İzmir ve Bursa takip etti. Kredi kullanımının yoğun olduğu ve ihracatın kalbi sayılan bu merkezlerdeki risk birikimi, Trakya bölgesinin 251 dosya ile listeye 7. sıradan girmesiyle yeni bir boyut kazandı. En az dosya ise sanayi yapısı sınırlı olan Bayburt ve Tunceli gibi illerde görüldü.

TEKSTİL SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR

Ekonomik krizden en ağır darbeyi alan sektör, Türkiye’nin lokomotifi sayılan tekstil oldu. Artan enerji faturaları, işçilik maliyetleri ve döviz kuru baskısı altında ezilen tekstil ve hazır giyim sektörü, 177 dosya ile kırılganlığın zirvesinde yer aldı.

İnşaat sektörü 134 dosya ile ikinci, metal ürün imalatı ise 84 dosya ile üçüncü sıraya yerleşti. Gıda ve tarım sektörleri ise nakit döngüsünün hızı sayesinde nispeten daha dayanıklı bir performans sergiledi.

YARGIDA BELİRSİZLİK SÜRECİ UZUYOR

Şirketlerin mahkeme koridorlarında geçirdiği süreler de operasyonel felç halini özetliyor. Bir şirketin iflas kararı alması ortalama 386 gün sürerken, konkordato talebinin reddi 422 günü buluyor.

Tasdik kararı alarak yoluna devam etmeye çalışan işletmeler ise yaklaşık 687 gün boyunca, yani neredeyse 2 yıl, ağır bir hukuki ve finansal baskı altında hayatta kalmaya çalışıyor.