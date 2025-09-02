Bu nasıl büyüme! Konkordato ilanları rekor kırdı!

Parasal sıkılaşma ve likidite sorunlarıyla mücadele eden birçok firma, konkordato yoluna başvurmaya devam ediyor. Adli tatil dönemi olmasına rağmen, sadece Ağustos ayında 216 dosya için geçici mühlet kararı verildi. Yılın ilk sekiz ayında ise toplam 1833 başvuruya geçici mühlet kararı çıkarıldı ve böylece 2024 yılının tamamında görülen 1723 başvuru rakamı geçilmiş oldu. Reel sektör temsilcileri ise konkordato sisteminde, özellikle alacaklıları daha fazla koruyan bir düzenlemeyi ivedilikle talep ediyor.

GEÇİCİ VE KESİN MÜHLET KARARLARI REKOR DÜZEYDE

Nakit akışındaki bozulmalar nedeniyle finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan firmalar için konkordato başvuruları hızlı şekilde artarken, geçici mühlet kararlarındaki yükseliş de dikkat çekiyor. 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde mahkemeler tarafından verilen geçici mühlet kararı sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %87 artarak 1833’e ulaştı. Bu sayı, 2024 genelinde verilen 1723 kararı şimdiden geride bıraktı.

Aynı dönemde verilen kesin mühlet kararları da yüzde 188’lik artışla 1040’a çıktı. Böylece 2024 yılı boyunca verilen 827 kesin mühlet kararının da %26 üzerine çıkılmış oldu.

TASDİKLER YAVAŞLADI, RED VE İFLAS KARARLARI HIZLANDI

Konkordato tasdik kararları ise yavaşladı. Ocak-Ağustos 2025 döneminde tasdik edilen dosya sayısı %12 düşüşle 61'e gerilerken, aynı dönemde konkordatonun reddi kararları %112 artarak 759’a yükseldi.

İflas kararlarında da çarpıcı bir artış yaşandı. 2025’in ilk sekiz ayında 141 firmaya iflas kararı verildi. Bu rakam, 2024 yılı boyunca alınan 132 iflas kararını aşarak %143’lük bir artışa işaret ediyor.

AĞUSTOS AYINDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Ekonomim’den Merve Yiğitcan’ın haberine göre, mahkemeler Ağustos ayında 216 dosya için geçici mühlet kararı verdi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre %11 artış anlamına gelirken, 79 kesin mühlet kararı ile bu alanda da %20’lik bir yükseliş yaşandı.

EN FAZLA KONKORDATO TEKSTİL SEKTÖRÜNDEN

Sektörel bazda yapılan analizlerde, tekstil sektörü konkordato başvurularında en fazla dosya açılan alan olmaya devam ediyor. 2025’in ilk sekiz ayında tekstil sektöründe 133 dosya için geçici mühlet kararı verildi. Bu rakama giyim, ayakkabı, halı, çanta, iplik üretimi ve deri işleme gibi alt alanlar da eklendiğinde, tekstil ve hazır giyim alanındaki toplam konkordato sayısı 176’ya ulaşıyor.

Tekstil sektörünü 81 başvuru ile inşaat sektörü takip ederken, ardından sırasıyla metal ürün üretimi, mobilya, alüminyum işleme ve plastik sektörleri geliyor.

KONKORDATO DÜZENLEMESİ İÇİN HAREKETLİLİK VAR

Adalet Bakanlığı'nın, konkordato sürecini daha etkin ve adil hale getirmeyi amaçlayan İcra ve İflas Kanunu değişikliği üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan çalışmada, konkordato komiserlerinin yetkileri artırılırken, görevlerini ihmal etmeleri durumunda çeşitli yaptırımların da uygulanması öngörülüyor.

Avukat Ege Demiralp, hazırlanan düzenlemenin konkordato mekanizmasını daha etkin ve güvenilir hale getirmeyi hedeflediğini belirterek, “Bu taslak ile konkordato, iflas erteleme yerine daha güçlü bir borç yapılandırma aracı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

REEL SEKTÖR ALACAK GÜVENCESİ BEKLİYOR

Süreç boyunca ödeme zincirinin bozulması ve tahsilat krizinin derinleşmesinden endişe duyan reel sektör temsilcileri, konkordato kurumuna yönelik düzenlemenin bir an önce yürürlüğe girmesini istiyor. Yeni düzenlemenin alacaklıyı daha güçlü şekilde koruyacak yapıya kavuşturulması, piyasa güvenliği açısından kritik önemde.