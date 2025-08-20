Konkordato sistemi değişiyor!

Mali açıdan zorlanan firmaların borçlarının belirlenen bir plan çerçevesinde ödenmesini sağlayan konkordato sisteminde, alacaklıları korumaya odaklı kritik bir düzenleme hayata geçiriliyor. Bu yenilik ile birlikte iflas erteleme uygulamasından daha güçlü bir borç yapılandırma mekanizmasına geçilecek. Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'ye konuşan Avukat Ege Demiralp, yeni taslağın konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp işlevsel bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi hedeflediğini” söyledi.

ALACAKLILAR SÜRECE DAHA FAZLA KATILACAK

Yeni düzenlemenin en temel amacı, konkordato sürecinin alacaklılara daha fazla söz yetkisi tanıyarak onları güçlendirmek ve alacakların kaybedilmesini engellemek. Avukat Demiralp, “Alacaklıların sürece aktif katılımı sağlanacak, bu sayede hem borçlunun ticari faaliyetine devamı hem de alacaklının hak kaybının önlenmesi hedefleniyor.” dedi

KOMİSERLERİN DENETİM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Yeni tasarı ile konkordato komiserlerinin yetkileri genişletiliyor; mali tablolar daha sık incelenebilecek, komiserler ise mali yönden de denetlenecek hâle gelecek. Av. Demiralp, görev ihmali veya tarafsızlığı zedeleyici davranışta bulunan komiserler için daha ciddi yaptırım mekanizmalarının öngörüldüğünü vurguladı

KÖTÜYE KULLANIMIN ÖNÜ KESİLECEK, ŞEFFAFLIK ARTACAK

Taslak, borçlunun malvarlığını kötüye kullanmasını engelleyecek güçlü denetim araçları da içeriyor. Demiralp, “Bu düzenleme ile konkordato artık suni zaman kazandıran bir araç olarak kullanılmayacak, gerçek anlamda bir yeniden yapılandırma mekanizması hâline gelecek” ifadesini kullandı. Ayrıca, şeffaflık ve denetimin artırılmasıyla sistem daha güvenilir hale gelecek

İCRA, İFLAS KANUNU’NDA DA DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖRÜLÜYOR

Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda, Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu’nun hazırladığı taslak, İcra ve İflas Kanunu'nda geniş kapsamlı değişiklikler öneriyor