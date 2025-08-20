Konkordato sistemi değişiyor!

Konkordato sistemi değişiyor!
Yayınlanma:
Son zamanlarda sık sık duyduğumuz konkordato ile ilgili köklü bir değişime gidiliyor. İşte detaylar...

Mali açıdan zorlanan firmaların borçlarının belirlenen bir plan çerçevesinde ödenmesini sağlayan konkordato sisteminde, alacaklıları korumaya odaklı kritik bir düzenleme hayata geçiriliyor. Bu yenilik ile birlikte iflas erteleme uygulamasından daha güçlü bir borç yapılandırma mekanizmasına geçilecek. Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'ye konuşan Avukat Ege Demiralp, yeni taslağın konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp işlevsel bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi hedeflediğini” söyledi.

ALACAKLILAR SÜRECE DAHA FAZLA KATILACAK

Yeni düzenlemenin en temel amacı, konkordato sürecinin alacaklılara daha fazla söz yetkisi tanıyarak onları güçlendirmek ve alacakların kaybedilmesini engellemek. Avukat Demiralp, “Alacaklıların sürece aktif katılımı sağlanacak, bu sayede hem borçlunun ticari faaliyetine devamı hem de alacaklının hak kaybının önlenmesi hedefleniyor.” dedi

KOMİSERLERİN DENETİM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Yeni tasarı ile konkordato komiserlerinin yetkileri genişletiliyor; mali tablolar daha sık incelenebilecek, komiserler ise mali yönden de denetlenecek hâle gelecek. Av. Demiralp, görev ihmali veya tarafsızlığı zedeleyici davranışta bulunan komiserler için daha ciddi yaptırım mekanizmalarının öngörüldüğünü vurguladı

KÖTÜYE KULLANIMIN ÖNÜ KESİLECEK, ŞEFFAFLIK ARTACAK

Taslak, borçlunun malvarlığını kötüye kullanmasını engelleyecek güçlü denetim araçları da içeriyor. Demiralp, “Bu düzenleme ile konkordato artık suni zaman kazandıran bir araç olarak kullanılmayacak, gerçek anlamda bir yeniden yapılandırma mekanizması hâline gelecek” ifadesini kullandı. Ayrıca, şeffaflık ve denetimin artırılmasıyla sistem daha güvenilir hale gelecek

İCRA, İFLAS KANUNU’NDA DA DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖRÜLÜYOR

Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda, Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu’nun hazırladığı taslak, İcra ve İflas Kanunu'nda geniş kapsamlı değişiklikler öneriyor

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Ekonomi
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!