Konkordato talebi reddedilen inşaat devi manevra yaptı: Süreci yeniden başlattı

Özel haber

Yarım kalan binlerce dairesi ve konkordato komiser heyeti raporuna göre 10 milyar lirayı aşan borcu bulunan Yeşil GYO, Bakırköy Adliyesi'ne konkordato talebi ile başvurmuş ancak mahkemeden eli boş dönmüştü.

Mahkemenin konkordato talebini reddetmesi ile hacizlere karşı korumasız hale gelen Yeşil GYO talebinde ısrar ederek bir hamle daha yaptı.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLEN İNŞAAT DEVİ MANEVRA YAPTI

Satışını yaptığı halde tapu devrini yapamadığı binlerce dairesi bulunan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ geçen şubat ayında konkordato talebi ile mahkemeye başvurdu. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, başvurudan hemen sonra 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

10 milyardan fazla borcu olan Yeşil GYO’ya mahkemeden ret kararı

Geçici mühlet kararıyla birlikte, konkordato sürecini denetlemek üzere geçici konkordato komiserleri görevlendirildi. Süreç boyunca alacaklıların icra takibi yapması ve yeni haciz işlemleri başlatması önlenirken mevcut hacizlerin tedbiren kaldırılması, şirket varlıklarının korunması ve banka hesaplarındaki paraların süreç boyunca denetim altında tutulmasına hükmedildi.

Konkordato komiser heyeti, şirketin 5 Şubat 2025 tarihi itibari ile borcu 10 milyar 330 milyon 133 bin 747 TL borcunun bulunduğunu buna karşın öz kaynak toplamının ise 16 milyar 107 milyon 577 bin 696 TL olduğunu belirleyince mahkeme konkordato talebine ret yanıtı verdi.

Bakırköy Adliyesi'nden talebine olumlu yanıt alamayan Yeşil GYO, adres değişikliğine giderek yeniden konkordato talep etti.

SÜRECİ YENİDEN BAŞLATTI

Bakırköy mahkemesinin verdiği ret kararı ile birlikte konkordato komiser heyetinin görevine de son verildi. Bu kararla birlikte, şirket, olası haciz girişimlerine karşı da savunmasız konuma düştü.

Adres değişikliği ile yeniden konkordato talebinde bulunmak için harekete geçen Yeşil GYO, yeni konkordato başvurusunu Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yaptı. Mahkeme Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. hakkında 10/06/2025 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verdi.

Mahkememizce yen konkordato sürecinde resen seçilen Mali Müşavir İşletme Uzmanı Derya COŞKUN, Bağımsız Denetçi Ahmet ÖZMADEN ve İcra İflas Hukukçusu Birce Arslandoğan'ın Geçici Komiser Olarak Atanmasına karar verdi.

3 aylık geçici mühlet içinde; imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla yapılan ve yapılacak takipler ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan veya yapılacak takipler hariç olmak üzere; şirketler aleyhine tedbiren; hiçbir takip yapılmamasına, başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ve yapılacak takipler yönünden muhafaza tedbiri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmamasına, önceden doğan borçlar için bankaya ibraz edilen çeklere "karşılıksız" şerhi yerine "konkordato tedbiri olduğuna" dair şerh düşülmesine, karşılıksız işlemi görmesinin tedbiren önlenmesine karar verildi.