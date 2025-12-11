Asgari ücret masasında 'açlık' ile 'yoksulluk' pazarlığı başlıyor: İşte o rakamlar

Geçim derdiyle boğuşan 7 milyon çalışanı doğrudan, tüm ülkeyi ise dolaylı yoldan etkileyecek olan "büyük pazarlık" için geri sayım sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak zam oranını belirlemek üzere yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Yüksek enflasyon karşısında maaşı eriyen emekçinin gözü kulağı Ankara'dan çıkacak haberde. Masadaki senaryolar ise 27 bin lira ile 29 bin lira arasında gidip geliyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yıl zammı için yarın (12 Aralık) saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Bakanlık, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ'e, işveren tarafını temsilen ise TİSK'e davet gönderdi. Kritik toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

MEVCUT MAAŞ ERİDİ GİTTİ

Pazarlık masasına oturulurken, halihazırda uygulanan ve hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalan rakamlar şöyle: Bir işçinin aylık brüt asgari ücreti 26 bin 5 lira 50 kuruş iken, kesintiler düştüğünde emekçinin eline net 22 bin 104 lira 67 kuruş geçiyor.

İşverene olan toplam maliyet ise 30 bin 621 lira 48 kuruş seviyesinde. Bu maliyetin kalemleri; 26.005,50 TL brüt ücret, 4.095,87 TL sosyal güvenlik primi ve 520,11 TL işveren işsizlik sigorta fonundan oluşuyor.

İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Toplantı öncesinde konuşulan 2026 zam oranları ve bu oranların maaşlara yansıması ise şöyle hesaplanıyor:

Yüzde 25 Zam: Net asgari ücret 27 bin 630 lira.

Yüzde 27 Zam: Net asgari ücret 28 bin 72 lira.

Yüzde 29 Zam: Net asgari ücret 28 bin 515 lira.

Yüzde 31 Zam: Net asgari ücret 28 bin 957 lira.

Yüzde 32 Zam: Net asgari ücret 29 bin 178 lira.

Yüzde 33 Zam: Net asgari ücret 29 bin 399 lira.

Komisyonun yapacağı seri toplantıların ardından, milyonların beklediği nihai rakamın tespit edilmesi hedefleniyor.