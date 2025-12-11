Asgari ücret masasında 'açlık' ile 'yoksulluk' pazarlığı başlıyor: İşte o rakamlar

Asgari ücret masasında 'açlık' ile 'yoksulluk' pazarlığı başlıyor: İşte o rakamlar
Yayınlanma:
Asgari ücrette kritik görüşme yarın. Milyonlarca çalışanın gözü yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Üzerine pazarlık yapılacak rakamların ortaya çıkacağı görüşmede, masadaki senaryolar da merak ediliyor. İşte olası zam oranları...

Geçim derdiyle boğuşan 7 milyon çalışanı doğrudan, tüm ülkeyi ise dolaylı yoldan etkileyecek olan "büyük pazarlık" için geri sayım sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak zam oranını belirlemek üzere yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Yüksek enflasyon karşısında maaşı eriyen emekçinin gözü kulağı Ankara'dan çıkacak haberde. Masadaki senaryolar ise 27 bin lira ile 29 bin lira arasında gidip geliyor.

Asgari ücret 66 bin lira olarak hesaplandı: TÜİK'in formülünü Bakanlık verileri desteklediAsgari ücret 66 bin lira olarak hesaplandı: TÜİK'in formülünü Bakanlık verileri destekledi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yıl zammı için yarın (12 Aralık) saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Bakanlık, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ'e, işveren tarafını temsilen ise TİSK'e davet gönderdi. Kritik toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

MEVCUT MAAŞ ERİDİ GİTTİ

Pazarlık masasına oturulurken, halihazırda uygulanan ve hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalan rakamlar şöyle: Bir işçinin aylık brüt asgari ücreti 26 bin 5 lira 50 kuruş iken, kesintiler düştüğünde emekçinin eline net 22 bin 104 lira 67 kuruş geçiyor.

İşverene olan toplam maliyet ise 30 bin 621 lira 48 kuruş seviyesinde. Bu maliyetin kalemleri; 26.005,50 TL brüt ücret, 4.095,87 TL sosyal güvenlik primi ve 520,11 TL işveren işsizlik sigorta fonundan oluşuyor.

İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Toplantı öncesinde konuşulan 2026 zam oranları ve bu oranların maaşlara yansıması ise şöyle hesaplanıyor:

Patronların asgari ücret talebi belli olduPatronların asgari ücret talebi belli oldu

Yüzde 25 Zam: Net asgari ücret 27 bin 630 lira.

Yüzde 27 Zam: Net asgari ücret 28 bin 72 lira.

Yüzde 29 Zam: Net asgari ücret 28 bin 515 lira.

Yüzde 31 Zam: Net asgari ücret 28 bin 957 lira.

Yüzde 32 Zam: Net asgari ücret 29 bin 178 lira.

Yüzde 33 Zam: Net asgari ücret 29 bin 399 lira.

Komisyonun yapacağı seri toplantıların ardından, milyonların beklediği nihai rakamın tespit edilmesi hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Ekonomi
Fed kararı sonrası altın hareketlendi
Fed kararı sonrası altın hareketlendi
Kapalıçarşı'da sahte döviz kabusu hortladı!
Kapalıçarşı'da sahte döviz kabusu hortladı!