Yıllarca devlette müşavirlik yaptı, şimdi geçinemediği için otelde kalıyor

Enflasyonun ve ekonomik krizin vurduğu kesimlerden birisi de emekliler. Emeklilerin yaşadığı içler acısı durum Ankara'dan gelen görüntülerle Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Oksijen yazarı Mine Şenocaklı'nın kaleme aldığı yazıda, ev tutamayan emeklilerin, daha ucuz olması nedeniyle izbe otel odalarında yaşamlarını sürdürme çabaları kamuoyunun tepkisini çekerken tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da konu hakkında bir açıklama yaparak, "Aşağıdaki haberi okuyunca tarifsiz bir acı ve üzüntü yaşadım. Yıllarca döktükleri alın teriyle ülkemizi sırtlamış insanlarımız; açlık sınırının altındaki bir emekli maaşını ve insan onuruna yakışmayan bir hayatı hak etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu o görüntülere sessiz kalamadı: Emeklilerimiz yoksulluktan kurtulsun diye...

Emekliler ev tutmayınca izbe otellere sığındı: Kimisinin tuvaleti bile yok

YILLARCA DEVLETTE MÜŞAVİRLİK YAPTI, O DA OTELDE KALIYOR

Ulus'taki otelde kalan bir emeklinin durumu ise izleyenleri hem duygulandırdı hem de öfkelendirdi. Üniversite mezunu olan ve yıllarca devlette müşavirlik yapan bir emekli aldığı emekli maaşı ile kiraya çıkması halinde geriye bir şeyin kalmayacağını aktarıyor.

Kaldığı otelin odasına günlük 350 lira verdiğini ifade eden emekli müşavir, Ankara Büyükşehir'in düzenlediği etkinliklere gittiğini, geçtiğimiz günlerde belediyeden olduğunu düşündüğü kişilerin gelerek kendilerine sorular sorduğunu ifade etti.

