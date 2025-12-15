Yıllarca devlette müşavirlik yaptı, şimdi geçinemediği için otelde kalıyor
Enflasyonun ve ekonomik krizin vurduğu kesimlerden birisi de emekliler. Emeklilerin yaşadığı içler acısı durum Ankara'dan gelen görüntülerle Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Oksijen yazarı Mine Şenocaklı'nın kaleme aldığı yazıda, ev tutamayan emeklilerin, daha ucuz olması nedeniyle izbe otel odalarında yaşamlarını sürdürme çabaları kamuoyunun tepkisini çekerken tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da konu hakkında bir açıklama yaparak, "Aşağıdaki haberi okuyunca tarifsiz bir acı ve üzüntü yaşadım. Yıllarca döktükleri alın teriyle ülkemizi sırtlamış insanlarımız; açlık sınırının altındaki bir emekli maaşını ve insan onuruna yakışmayan bir hayatı hak etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
YILLARCA DEVLETTE MÜŞAVİRLİK YAPTI, O DA OTELDE KALIYOR
Ulus'taki otelde kalan bir emeklinin durumu ise izleyenleri hem duygulandırdı hem de öfkelendirdi. Üniversite mezunu olan ve yıllarca devlette müşavirlik yapan bir emekli aldığı emekli maaşı ile kiraya çıkması halinde geriye bir şeyin kalmayacağını aktarıyor.
Kaldığı otelin odasına günlük 350 lira verdiğini ifade eden emekli müşavir, Ankara Büyükşehir'in düzenlediği etkinliklere gittiğini, geçtiğimiz günlerde belediyeden olduğunu düşündüğü kişilerin gelerek kendilerine sorular sorduğunu ifade etti.
O emekli yaşamını şu şekilde ifade etti:
Şimdi ben üniversite mezunuyum. Müşavirlik hizmetinden, devlette müşavirlik hizmetinden emekliyim. Biraz diğer emeklilere göre biraz fazla benimki. 34.500 lira civarında bir emekli maaşım var. Yetmiyor. Çünkü en ucuz kira şeyi 25.000, 20.000.
Yani şimdi 20.000 verdiğiniz zaman 14.000, 15.000, sadece bunun elektriği var, suyu var, ısınması var. Yani 10.000 lira da rahat oraya gider. Yani yemek için, mutfak için hiçbir şey kalmıyor yani. Karşılamak mümkün değil.
Şimdi tabii, daha önce ben Ankara'nın çeşitli otellerinde kaldığım için, Cebeci'de kaldım, Kızılay'da kaldım. Ulus en ekonomik yer. Bu odaya günlük 350 lira ödüyorum. Gündüz zaten burayı çok fazla kullanmıyorum. Çıkıyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Tanıdığım arkadaşlar varsa onları ziyaret ediyorum. Yani uygun olurlarsa. Uygun olmazlarsa parklarda, bahçelerde geziyorum, dolaşıyorum.
Bazı etkinlikler oluyor Ankara Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri oluyor. Onlara gidiyorum, izliyorum, takip ediyorum falan. Günümüz öyle geçiyor. Yani ek bir iş yapmadığım için, sadece emekli maaşımla geçindiğim için.
Dün sağ olsunlar, geldiler, iki tane görevli arkadaş. İsimlerimizi aldı, durumlarımızı, aynı sizin sorduğunuz gibi soruları sordular, notlarını aldılar, telefonlarımızı aldılar. Büyük bir ihtimalle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu konuyla ilgili bir çalışma yapacak. Bize de söylediği şey şu, tabii şu anda hani bir mekan olarak kalacak yer olmayabilir ama en azından sosyal faaliyetlerinizi düzenleyecek bir çalışma olabilir.
Ne bileyim işte, ne bileyim kurs, burs, işte etkinlik, işte yeme içme falan gibi daha böyle makul şeylerde. Belediye Başkanlığı bizim özellikle emeklilere yönelik faaliyetleri var. Kurslar var, şeyler var, etkinlikler var. Güzel çalışmaları var. Bütçesi oranında yapabileceği her şeyi yapıyor zaten.
Kaynak:ANKA