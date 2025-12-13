İmamoğlu o görüntülere sessiz kalamadı: Emeklilerimiz yoksulluktan kurtulsun diye...

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, her geçen gün artan yoksulluk karşısında aldıkları emekli maaşlarıyla geçinemeyen ve hatta başlarını sokacak bir ev dahi tutamayan emekliler hakkında kaleme alınan bir haberi alıntılayarak, "Aşağıdaki haberi okuyunca tarifsiz bir acı ve üzüntü yaşadım" ifadelerini kullandı.

Emekliler ev tutmayınca izbe otellere sığındı: Kimisinin tuvaleti bile yok

Oksijen yazarı Mine Şenocaklı'nın kaleme aldığı yazıda, ev tutamayan emeklilerin, daha ucuz olması nedeniyle izbe otel odalarında yaşamlarını sürdürme çabalarını gözler önüne seriyor.

"EMEKLİLERİMİZ YOKSULLUKTAN VE YALNIZLIKTAN KURTULSUN DİYE"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından söz konusu haberi alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıdaki haberi okuyunca tarifsiz bir acı ve üzüntü yaşadım.

Yıllarca döktükleri alın teriyle ülkemizi sırtlamış insanlarımız; açlık sınırının altındaki bir emekli maaşını ve insan onuruna yakışmayan bir hayatı hak etmiyor.

Milletin iktidarı göreve geldiğinde, emeklilerimiz yoksulluktan ve yalnızlıktan kurtulsun diye canla başla çalışacağız."