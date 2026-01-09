Özel klinikte kabusu yaşadı: Saç ektirmek istedi, hayatını kaybetti!

Trabzon’da özel bir klinikte saç ekimi sırasında fenalaşan Temel Altuntaş (47) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinin Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Saç ekimi için özel bir kliniğe gelen Temel Altuntaş işlem sırasında fenalaştı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çalışanlarının ihbarı üzerine kliniğe polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Altuntaş ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Temel Altuntaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İstanbul'da estetik ameliyatı olan turist hayatını kaybetti: İhmal iddiasıİstanbul'da estetik ameliyatı olan turist hayatını kaybetti: İhmal iddiası

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Altuntaş’ın cenazesi, incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

