İstanbul'da estetik ameliyatı olan turist hayatını kaybetti: İhmal iddiası
İstanbul'da özel bir klinikte estetik ameliyatı olan İtalyan turist Milena Mancini, operasyon sonrası alındığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Mancini'nin ameliyat esnasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürüldü.

İstanbul'a yağ aldrıma ameliyatı olmak için gelen İtalyan turist Milena Mancini, operasyonun ardından fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

50 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, yoğun bakımda 20 gün sonra hayatını kaybetti.

İtalyan emlakçı Milena Mancini, eylül ayı sonunda tarihinde İstanbul'da özel bir klinikte yağ aldırma ameliyatı oldu.

Ameliyatın ardından fenalaşan kadının, ihbar üzerine kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi.

20 gün yoğun bakımda tutulan 50 yaşındaki kadının hayatını kaybetti.

9138389-20125428-milena-mancini.jpg
Milena Mancini

İHMAL İDDİASI

İtalya'nın önde gelen şirketlerinden Indexa SpA'nın kurucularından ve yöneticilerinden biri olan sanayici Alvaro Mancini'nin kızı olan Milena'nın amcası yeğeninin ameliyat sırasında enfeksiyon kaptığını öne sürdü.

Amca Luigi Di Palma İtalyan basınına 2 çocuk annesi kadının ölümüne ilişkin şunları söyledi:

  • "Milena 20 gün önce İstanbul'a bu estetik ameliyatı olmaya gitmişti. Özel bir klinikteydi ve bir komplikasyonun ardından hastaneye kaldırıldı ve bu sabah öldüğünü öğrendik. Ameliyat sırasında bir komplikasyon yaşadı ve görünüşe göre bu klinikte enfeksiyon kaptı. Belli ki sonuçları geri döndürülemezdi. Ayrıca biz aile üyeleri bu konuda bilgilendirilmediği için Milena'nın bu estetik ameliyat için Türkiye'ye gittiğini bilmiyorduk, bu yüzden bizim için trajik bir şeydi"

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Türkiye
