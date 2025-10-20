İstanbul'da estetik ameliyatı olan turist hayatını kaybetti: İhmal iddiası

İstanbul'a yağ aldrıma ameliyatı olmak için gelen İtalyan turist Milena Mancini, operasyonun ardından fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

50 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, yoğun bakımda 20 gün sonra hayatını kaybetti.

İtalyan emlakçı Milena Mancini, eylül ayı sonunda tarihinde İstanbul'da özel bir klinikte yağ aldırma ameliyatı oldu.

Ameliyatın ardından fenalaşan kadının, ihbar üzerine kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi.

20 gün yoğun bakımda tutulan 50 yaşındaki kadının hayatını kaybetti.

İHMAL İDDİASI

İtalya'nın önde gelen şirketlerinden Indexa SpA'nın kurucularından ve yöneticilerinden biri olan sanayici Alvaro Mancini'nin kızı olan Milena'nın amcası yeğeninin ameliyat sırasında enfeksiyon kaptığını öne sürdü.

Amca Luigi Di Palma İtalyan basınına 2 çocuk annesi kadının ölümüne ilişkin şunları söyledi: