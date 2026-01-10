Trabzonspor taraftarına bıçaklı saldırı

Milliyetçi Trabzonsporlular Derneği Başkanı Kürşat Mete, gece saatlerinde yaklaşık 10 kişilik bir grubun silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında sırtından bıçaklanan Mete, olay yerinde ağır yaralandı.

Kan kaybı yaşayan Mete, hızla Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Mete’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Sayın Kürşat METE, bu gece yaklaşık 10 kişilik bir grubun silahlı ve bıçaklı saldırısına uğramış, saldırı sırasında arkasından bıçaklanmıştır.

Yaşanan olay sonucunda yoğun kan kaybı yaşayan Genel Başkanımız, Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir.

Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."