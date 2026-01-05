Trabzonspor resmi teklif yaptı ama Fenerbahçe'yi bekliyorlar

Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt'u Trabzonspor istedi. Ancak İzmir kulübünün yöneticilerinin Fenerbahçe'yi bekledikleri ifade edildi.

Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt, transferin göztesi oldu.
İzmir kulübü Adem'i isteyen Trabzonspor'la geçen cuma günü masaya oturdu. Ancak yönetim Fenerbahçe'nin teklifini de bekleme kararı aldı.
Adem'i daha önce takibe alan sarı lacivertliler, haftaya transfer görüşmeleri yapmak için İzmir'e gelecek.
Karşıyaka Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş ve eski başkan Azat Yeşil, Fenerbahçe'nin de resmi teklifini gördükten sonra transferle ilgili karar verecek.

Süper Lig devlerini peşine takan sağ kanat oyuncusunun transferinde aceleci davranmayacak olan Karşıyaka, 13 Ocak'ta 19 yaşına basacak Adem'in milli takımdaki performansını da bekliyor.

MİLLİ TAKIMA KATILACAK

U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna ilk kez davet edilen Karşıyaka'nın genç oyuncusu, çarşamba günü milli takım kampına katılacak. Adem bu nedenle ligde pazar günü oynanacak Afyonspor deplasmanında forma giymeyecek.

Daha 18'inde Adem! Şimdiden Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzon istiyor: Kulübü açıklama yaptıDaha 18'inde Adem! Şimdiden Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzon istiyor: Kulübü açıklama yaptı

Karşıyaka, altyapıdan profesyonel olur olmaz ilk 11'de oynadığı 5 maçta 1 gol, 2 asistle görev yapan, 1 ay içinde tüm futbol kamuoyunda konuşulmaya başlayan genç futbolcunun transferle ilgili süreçten minimum etkilenmesi için de çaba gösteriyor.
Karşıyaka, Adem satılsa bile sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor.
Fenerbahçe daha önce Gençlerbirliği altyapısından aldığı Arda Güler'i 2023 yılında 20+10 milyon euro bonservisle dünya devi Real Madrid'e satmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

