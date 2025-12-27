Daha 18'inde Adem! Şimdiden Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzon istiyor: Kulübü açıklama yaptı

Daha 18'inde Adem! Şimdiden Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzon istiyor: Kulübü açıklama yaptı
18 yaşındaki Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un listesinde olduğu belirtildi. Kulübü açıklama yaptı.

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, daha şimdiden büyük kulüpleri peşine taktı.
Karşıyaka forması giyen futbolcunun Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un takibinde olduğu belirtildi.

Karşıyaka Kulübü Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Radyospor'da katıldığı yayında genç futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cicibaş, şunları söyledi:
"Adem Yeşilyurt'un menajeri şu ana bildiğim kadarıyla yok; ailesiyle zaten sürekli irtibat halindeyiz. Adem için gelen teklifler oluyor. Yurt dışından da oluyor, ülke içinden de birtakım tekliflerle dönüşler yapıldı ama şu an bulunduğumuz konum içerisinde bizim Adem'e ihtiyacımız var. Sezon sonuna kadar Adem bizimle birlikte olacak."

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Metin Aygün Cicibaş şöyle devam etti:
"Adem Yeşilyurt'un 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Adem 3,5 sene daha Karşıyaka Spor Kulübü'nün oyuncusu. Şu anda Adem'in satışı için gelen teklifleri değerlendirmiyoruz, ileri zamanlarda bakacağız. Şu an işimize odaklandık; kulübümüzü, takımımızı şampiyonluk yolunda ilerletmek için elimizden gelen her şeyi yapmak için mücadele ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

