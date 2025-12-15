Karşıyaka Trabzonspor'a vermedi: Fenerbahçe peşine düştü

3. Lig ekibi Karşıyaka'nın 18 yaşındaki genç oyuncusu Adem Yeşilyurt, gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çekti. Trabzonspor'un alamadığı Adem için şimdi de Fenerbahçe harekete geçti.

3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'nın bu sezon 8 oyuncusunun bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasıyla altyapısından vitrine çıkardığı 18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt, henüz 3 maçlık performansıyla transferde gözde oldu.

FENERBAHÇE'YE 3 MAÇ YETTİ

Yeşil-kırmızılılarda 28 Kasım'da profesyonel olduktan 1 gün sonra ilk 11'de ilk kez çıktığı Denizli İdmanyurdu maçında yıldızlaşan Adem, geride kalan 3 maçta büyük dikkat çekti.

İlk 11'de forma giydiği 3 maçta 2 asistle oynayan, yaşına göre çok etkili ve olgun bir performans sergileyen genç futbolcuyu Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'dan menajerlerin takibe aldığı öğrenildi.

18 yaşındaki genç oyuncuya ilgi artıyor

TRABZONSPOR ALAMAMIŞTI

Adem'e sezon başında henüz A takıma çıkıp profesyonel bile olmadan temmuz ayında Trabzonspor'un talip olduğu ancak yönetimin teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün talebiyle teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Karşıyaka yönetiminin, Burhanettin Basatemür'ün sezon başından beri özel ilgilenerek çalıştırdığı Adem'i gelişimini tamamlamadan satmayı kesinlikle düşünmediği de öğrenildi.

Genç futbolcuya olan teklifleri erken bulan Karşıyaka, yeni profesyonel olan Adem'in önce fiziksel ve oyun olarak gelişimini tamamlayıp takıma faydalı olmasını planlıyor.

Bornova Belediyespor'da 10 yaşında futbola başlayıp ardından Pınargücüspor'a geçen Adem, 2022 yılında 15 yaşındayken Karşıyaka altyapısına katıldı.

Karşıyaka'da bu sezon daha önce 3 maçta kısa süre yer alan genç futbolcu, as futbolcuların ceza almasıyla profesyonel olup bulduğu şansı müthiş değerlendirdi.

