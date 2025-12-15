Türkiye U19 PAF Ligi'nin 16. hafta maçında Fenerbahçe U19, Konyaspor U19'u konuk etti. Karşılaşmadaki sertliğin dozu kaçınca ortaya uzun süre konuşulacak görüntüler çıktı.

FENERBAHÇE 3-0 KAZANDI

Dereağzı Lefter Tesisleri'nde oynanan mücadele, Sarı - Lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 68. dakikada Ata Gür, 83. dakikada Alaettin Ekici ve 90+4'te Adnan Efe kaydetti. Adnan Efe Fettahoğlu da ilk U19 maçında gol atma başarısı gösterdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe U19, puanını 23 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Konyaspor U19 ise 25 puanla 6. sırada kaldı.

Mücadelenin 5. dakikasında yaşanan pozisyon

POZİSYONLAR MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe U19 - Konyaspor U19 maçına sahadaki sert müdahaleler damga vurdu. Mücadelede tekmeler havada uçuşurken, Konyasporlu futbolcuların Fenerbahçeli futbolculara yaptığı sert müdahalelerden sonrası verilen karar tartışma konusu oldu.

Bu pozisyonda hakem sarı kartına başvurdu

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

İlk pozisyon 5. dakikada yaşandı. Konyasporlu futbolcunun tekmesiyle yerde kalan Fenerbahçeli oyuncu uzun süre yerde acı içinde kıvrandı.

Daha sonra 38. dakikada Ramazan Küçükkoyuncu'nun tekmesi Fenerbahçeli futbolcunun başına isabet etti. Sert müdahale sonrası hakem sarı kartını gösterdi. Fenerbahçe cephesinden ise pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği itirazı geldi ancak hakem kararını değiştirmedi.

Son olarak maçın 54. dakikasında yine benzer bir pozisyon yaşandı. Konyasporlu futbolcunun tekmesi bu kez Fenerbahçeli oyuncunun sırtına geldi. Maçın hakemi Emine Öz yine kırmızı kartına başvurmayarak büyük tepki topladı.

54. dakikada yaşanan pozisyonda da kırmızı kart çıkmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, yaşanan olayı 'skandal' olarak nitelendirdi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O POZİSYONLAR:

TEKME 1 / DAKİKA 5:

TEKME 2 / DAKİKA 38:

TEKME 3 / DAKİKA 54: