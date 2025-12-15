Konyaspor'un şaşırtan Kadıköy gerçeği
Süper Lig’in köklü rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesi bugün 49. kez sahne alacak.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 48 maçta Fenerbahçe’nin belirgin üstünlüğü bulunurken, Konyaspor’un Kadıköy’de aldığı iki tarihi galibiyet hafızalarda yerini koruyor.
Fenerbahçe: 36 galibiyet
Konyaspor: 8 galibiyet
Beraberlik: 4 maç
Goller: Fenerbahçe 124, Konyaspor 52
Geçen sezon oynanan iki maçta Konyaspor öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış, Fenerbahçe Konya’daki mücadeleyi 3-2, İstanbul’daki karşılaşmayı ise 2-1 kazanmıştı.
KADIKÖY'DE EZİCİ ÜSTÜNLÜK
İstanbul’da oynanan 24 Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe 21 kez sahadan galip ayrıldı. Konyaspor ise Kadıköy’de 2 galibiyet elde etti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe - Konyaspor maçında skandal görüntüler
Fenerbahçe’nin evindeki golleri: 73
Konyaspor’un evdeki golleri: 23
TARİHİ HEZİMET: 7-1
Anadolu'da Bugün'ün haberine göre Yeşil-beyazlılar, İstanbul’daki en farklı yenilgisini geçtiğimiz sezon 7-1’lik skorla aldı. Bu sonuç aynı zamanda kulüp tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
2 UNUTULMAZ GALİBİYET
17 Mart 2017: Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.
7 Kasım 2020: İsmail Kartal yönetiminde Anadolu Kartalı, deplasmanda 2-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı.
KADIKÖY'DE ŞAŞIRTAN MAÇ
27 Mayıs 2005: Konya’da oynanan maçta Konyaspor, Fenerbahçe’yi 4-2 yendi.
14 Mart 2020: 9 kişiyle mücadele eden Konyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti.