Konyaspor'un şaşırtan Kadıköy gerçeği
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig’de 49. kez karşı karşıya geliyor. Rekabette sarı-lacivertliler açık üstünlüğe sahip olsa da Anadolu Kartalı’nın unutulmaz galibiyetleri dikkat çekiyor. İşte Konyaspor’un Kadıköy’deki iki zaferi ve rekabetin rakamları...

Süper Lig’in köklü rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesi bugün 49. kez sahne alacak.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 48 maçta Fenerbahçe’nin belirgin üstünlüğü bulunurken, Konyaspor’un Kadıköy’de aldığı iki tarihi galibiyet hafızalarda yerini koruyor.

Fenerbahçe: 36 galibiyet
Konyaspor: 8 galibiyet
Beraberlik: 4 maç
Goller: Fenerbahçe 124, Konyaspor 52

Geçen sezon oynanan iki maçta Konyaspor öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış, Fenerbahçe Konya’daki mücadeleyi 3-2, İstanbul’daki karşılaşmayı ise 2-1 kazanmıştı.

KADIKÖY'DE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

İstanbul’da oynanan 24 Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe 21 kez sahadan galip ayrıldı. Konyaspor ise Kadıköy’de 2 galibiyet elde etti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin evindeki golleri: 73

Fenerbahçe’nin evindeki golleri: 73
Konyaspor’un evdeki golleri: 23

TARİHİ HEZİMET: 7-1

Anadolu'da Bugün'ün haberine göre Yeşil-beyazlılar, İstanbul’daki en farklı yenilgisini geçtiğimiz sezon 7-1’lik skorla aldı. Bu sonuç aynı zamanda kulüp tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

2 UNUTULMAZ GALİBİYET

17 Mart 2017: Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.
7 Kasım 2020: İsmail Kartal yönetiminde Anadolu Kartalı, deplasmanda 2-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı.

KADIKÖY'DE ŞAŞIRTAN MAÇ

27 Mayıs 2005: Konya’da oynanan maçta Konyaspor, Fenerbahçe’yi 4-2 yendi.
14 Mart 2020: 9 kişiyle mücadele eden Konyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti.

